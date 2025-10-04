João Campos alterna entre articulação nacional e gestos políticos em Pernambuco: "Pronto pra mais"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prefeito do Recife e presidente do PSB participou de ato de filiação de prefeitos no Ceará e reforçou aliança com Marília Arraes (Solidariedade)

O prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, teve agenda extensa entre a sexta-feira (3) e o sábado (4), que se dividiu entre a articulação nacional, gestos políticos a nível estadual e agendas de entregas, dando sinais das suas movimentações para as eleições de 2026, visto que é lido como um eventual candidato na disputa pelo Governo de Pernambuco.

Na sexta-feira, João Campos cumpriu agenda no Ceará, participando do ato de filiação de sete prefeitos cearenses ao PSB. Já neste sábado, realizou entregas de obras de contenção de encostas e de uma praça no bairro de Dois Unidos. No mesmo dia, João marcou presença no encontro político do Solidariedade, liderado pela aliada Marília Arraes, vice-presidente nacional da legenda.

Nas redes sociais, João deixou sinais sobre o futuro, ao publicar uma foto aos pés da imagem de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, afirmando estar "pronto pra mais". João lembrou que esteve no Morro um ano atrás, antes da divulgação dos resultados das eleições municipais de 2024.

"Há praticamente um ano, vim aqui ao Morro da Conceição antes da maior vitória da história da capital de todos os pernambucanos. É daqui que sigo em frente pra novas histórias, conquistas e avanços. Com a fé renovada, e muita disposição pro trabalho, a gente vai mais longe. Pronto pra mais", afirmou João.

No Ceará, João celebra filiação de prefeitos e diz que PSB vai "no mínimo dobrar de tamanho" em 2026

Presidente nacional do PSB, João marcou presença no evento de filiação de sete prefeitos ao partido, em evento realizado no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. O ato marcou a consolidação do PSB como o partido com o maior número de prefeitos no Ceará.

Em discurso no evento, João saudou o senador Cid Gomes e o presidente estadual do PSB no Ceará, Eudoro Santana, e afirmou que o partido vai "no mínimo dobrar de tamanho" nas eleições de 2026, destacando o foco no fortalecimento das bancadas de deputados e senadores.

"Com a liderança do Cid (Gomes) e do Eudoro (Santana, presidente estadual do PSB), um time que tá pronto para fazer a maior bancada federal do Estado do Ceará, para renovar uma cadeira no Senado, pra poder fortalecer a Assembleia Legislativa. Pode anotar aqui, o PSB vai no mínimo dobrar de tamanho nas próximas eleições. Nós vamos fazer o dever de casa", declarou

Cid, por sua vez, não poupou elogios ao recifense, indicando que João pode vir a disputar a presidência da República no futuro.

"João é com certeza um político de muito futuro no cenário nacional. O passo que ele vai dar o ano que vem é ser governador de Pernambuco e depois, anote o que eu estou dizendo, um nome para a Presidência da República do Brasil", afirmou Cid.

No Recife, entregas e gesto político à Marília Arraes

Após a agenda no Ceará, João retornou ao Recife e realizou agenda de entregas no bairro de Dois Unidos, na zona Norte do Recife. Ao lado de vereadores, o prefeito entregou obras de contenção de encostas e uma praça requalificada no bairro.

No mesmo dia, marcou presença no encontro político-partidário do Solidariedade, no bairro de Boa Viagem, zona Sul da capital pernambucana. O evento, liderado pela vice-presidente nacional do Solidariedade, Marília Arraes, contou com diversas lideranças políticas do campo progressista e do grupo político de João Campos.

Sob comando de Marília Arraes, evento político-partidário do Solidariedade contou com a presença de lideranças políticas, neste sábado (4), em Boa Viagem, zona Sul do Recife - Léo Caldas/Reprodução

Na ocasião, Marília reforçou o apoio a João e ao presidente Lula (PT) e fez críticas ao governo Raquel Lyra (PSD), enfatizando que Pernambuco vai "reencontrar o seu caminho".

"Tenho andado por todo o Estado e o que mais ouço é que as pessoas estão cansadas de discurso bonito e pouca entrega. A vida real ainda cobra respostas que não chegaram. Mas eu também vejo esperança, vejo gente acreditando de novo, confiando que é possível fazer mais e melhor. E é com essa energia que sigo ao lado de João Campos e do presidente Lula, porque é assim, com trabalho e verdade, que o futuro se constrói", disse.

"A gente já viu o que é perder e o que é reconstruir, e hoje eu sei que o Brasil está reencontrando o seu caminho e Pernambuco também vai. E eu tô aqui, de coração aberto, pra dizer: onde estiver Lula, onde estiver João Campos, é ali que eu também estarei, porque é do lado certo da história que eu quero continuar lutando", complementou.

João, por sua vez, destacou a "capacidade de liderança" de Marília e disse que estar ao lado da agora aliada tem "valor especial".

“Estar aqui, hoje, ao lado de Marília tem um valor especial: de poder estar junto, estar lado a lado, estar sonhando os mesmos sonhos e trabalhando para construir um projeto em favor do povo que mais precisa no nosso estado, na nossa cidade. Eu não tenho nenhuma dúvida da sua capacidade de liderança, de mobilização, de representatividade e de teremos uma bela caminhada pela frente”, destacou João Campos.

