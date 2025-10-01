PL define Coronel Meira como novo presidente do diretório municipal no Recife
Em Brasília, o presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, se reuniu com o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto
Em reunião realizada nesta quarta-feira (1), em Brasília, o presidente estadual do Partido Liberal (PL), Anderson Ferreira e o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, definiram o deputado federal Coronel Meira como o novo presidente do diretório municipal do partido no Recife.
Meira chega ao comando do PL no Recife semanas após o episódio que resultou na expulsão do vereador Carlos Muniz, que teve mensagens vazadas de um grupo de Whatsapp dos vereadores da Câmara Municipal do Recife. Nas mensagens atribuídas a Muniz, ele teria chamado a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher, de "quenga".
A reunião também tratou de questões eleitorais do PL e estratégias para 2026. O partido conta, hoje, com cinco deputados estaduais em Pernambuco e quatro deputados federais pernambucanos, mas busca ampliar as bancadas.