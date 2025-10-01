Fundão avança enquanto pautas que beneficiam a população se arrastam

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Enquanto a isenção do IR demorou quase sete meses, o Fundão Eleitoral saltou de R$1 bi para R$4,9 bi em 14 segundos. São as prioridades do Congresso

Clique aqui e escute a matéria

É impressionante como os deputados são rápidos para votar aquilo que interessa diretamente a eles, mas demoram quando se trata de pautas importantes para a população. O contraste entre o ritmo ágil de aprovação de projetos de interesse próprio e a lentidão com medidas que beneficiam a sociedade mostra a lógica política que tem dominado o Congresso. E isso é prejudicial para a imagem da Câmara e do Senado que anda em patamares de rejeição altíssima.

Um exemplo claro é a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. A proposta estava parada desde março de 2025, acumulando quase sete meses de espera.

Enquanto isso, deputados usavam o projeto como moeda de troca, condicionando sua aprovação à liberação de emendas ou a outros interesses políticos. O governo Lula, que havia prometido a medida ainda na eleição de 2022, viu-se pressionado, já que a pauta tinha peso eleitoral e poderia melhorar sua popularidade.

Reação negativa

A demora só foi revertida depois da repercussão desastrosa da PEC da Blindagem. O Congresso aprovou a proposta, mas enfrentou forte reação popular. Deputados e senadores, em maus lençóis com a sociedade, passaram a buscar uma pauta positiva urgente. Foi aí que lembraram da isenção do Imposto de Renda, resgatada de uma proposital gaveta para ser aprovada rapidamente.

Benefício da isenção

Com a mudança, quem ganha até R$ 5 mil ficará isento. Já quem recebe até R$ 7,3 mil terá desconto no pagamento de imposto. A medida é positiva para a população, aumenta a renda disponível e corrige uma distorção que já era esperada há anos. Mas o timing da votação deixa claro que o interesse não foi apenas social, mas também de sobrevivência política.

Nos últimos dias, pesquisas mostraram uma evolução na desaprovação ao Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados, que aprovou a PEC da Blindagem e depois estava pedindo desculpas, chegou a 70% de rejeição no levantamento do Ipespe.

Fundão bilionário

Enquanto a isenção demorou sete meses com as chantagens do Congresso, o aumento do fundo eleitoral foi aprovado em 14 segundos. Isso mesmo, 14 segundos contados com atenção pelo correspondente do Jornal do Commercio em Brasília, Romoaldo de Souza. O governo havia enviado orçamento prevendo R$ 1 bilhão para o Fundão. O Congresso ampliou para R$ 4,9 bilhões quase sem debate.

O dinheiro sairá de emendas e de cortes em outros setores, excluídos saúde e educação. A prioridade, neste caso, foi reforçar recursos para campanhas em 2026.

No seu tempo

A diferença de velocidade expõe as prioridades do Congresso com autopreservação, mais verbas para campanhas e barganhas políticas.

A população, mesmo com a conquista da isenção do IR, continua arcando com impostos pesados sobre consumo. O sistema é sustentado pelos contribuintes, enquanto deputados e senadores seguem legislando primeiro em benefício próprio para barganhar em tudo que puder beneficiar a população.