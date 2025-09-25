João Campos receberá Título de Cidadão Honorário de Fortaleza
Título é concedido pela Câmara Municipal de Fortaleza, para homenagear pessoas nascidas fora do município, que tenham prestado serviços à cidade
O prefeito do Recife, João Campos (PSB), receberá o Título de Cidadão Honorário de Fortaleza, capital do Ceará, conforme publicado no Diário Oficial do município, na última terça-feira (23). Ainda não há data para a entrega da homenagem ao recifense.
A homenagem foi proposta pelo vereador Luiz Sérgio (PSB), em maio. O Título é concedido pela Câmara Municipal de Fortaleza, para homenagear pessoas nascidas fora do município, mas que prestaram serviços à população da cidade.
“João Campos tem buscado projetar uma imagem de gestor técnico, dialogando com diversas forças políticas e sociais, sem abrir mão dos valores que herdou de sua formação familiar: o compromisso com a justiça social, o desenvolvimento sustentável e a democracia”, argumentou o vereador, em trecho do texto.
Em 2024, João Campos reforçou a campanha de Evandro Leitão (PT) para a prefeitura de Fortaleza, no segundo turno, participando de atos com o candidato petista. Leitão terminou vencedor do pleito, derrotando André Fernandes (PL), em resultado apertado.
Além de Fortaleza, João também reforçou campanhas em Natal e Belém. Na capital potiguar, o recifense apoiou Natália Bonavides (PT), que terminou derrotada no pleito. Já na capital paraense, João participou da campanha de Igor Normando (MDB).
