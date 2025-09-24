Raul Henry e Jarbas Filho reacendem guerra no MDB após decisão sobre posição do partido na Alepe
Mudança de posição do MDB foi aprovada por 15 votos a 1; Decisão enfrenta resistência de Jarbas Filho, que retomou a liderança da bancada na Justiça
Em reunião realizada nesta quarta-feira (24), a Executiva Estadual do MDB em Pernambuco decidiu pela entrada no bloco de oposição à governadora Raquel Lyra (PSD) na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), mas mantendo o governista Jarbas Filho na liderança da bancada.
A mudança de posicionamento do MDB na Alepe foi aprovada por maioria expressiva da Executiva, foram 15 votos favoráveis e apenas 1 contrário.
Apesar da expressiva votação, a decisão enfrenta a resistência de Jarbas Filho, que retomou a liderança da bancada após decisão judicial, depois do partido manobrar para colocar o recém-filiado Waldemar Borges como líder.
A Executiva Estadual, sob comando de Raul Henry, afirmou compromisso com o cumprimento da decisão judicial que mantém Jarbas Filho na liderança, mas indicam a preferência pela indicação de Waldemar para o cargo, em caso de reversão da liminar.
Presidente estadual do MDB, Raul afirmou que respeita a determinação da Justiça, mas entende que a liderança da bancada é fruto de indicação política.
“Decisão judicial é para ser respeitada e cumprida. Mas vamos recorrer até a última instância. Precisamos de um líder que atue de acordo com o posicionamento que foi decidido na Convenção, órgão máximo do partido”, disse Raul.
Jarbas Filho diz que Executiva do MDB-PE "afronta" decisões judiciais
Após a votação, Jarbas Filho criticou a decisão da Executiva Estadual, apontando "afronta" às decisões judiciais em torno da liderança da bancada do partido na Alepe. O deputado destacou que as votações não tinham legitimidade e foram "na contramão da Justiça".
"A Executiva Estadual do MDB afronta duas decisões judiciais em vigor, sendo uma delas do TJPE, ao realizar nesta quarta-feira votações sobre a liderança do partido na ALEPE e a posição do bloco emedebista na Assembleia", afirmou Jarbas.
O parlamentar também apontou que "não há motivos para mudanças" na orientação do partido na Alepe, reafirmando que continuará com posição integrada à base da governadora Raquel Lyra.
"Vale salientar ainda que qualquer alteração na linha de atuação do MDB será debatida em Convenção própria, prevista para o próximo ano", ressaltou.
Raul rebate Jarbas Filho: "O deputado não está dizendo a verdade"
As declarações de Jarbas foram rebatidas por Raul Henry, afirmando que o deputado "não está dizendo a verdade". De acordo com o presidente estadual do MDB, a deliberação sobre o campo de atuação do partido está prevista no Estatuto Partidário.
"O deputado Jarbas Filho não está dizendo a verdade. Não houve nenhuma falta de respeito com a Justiça. [...] O que nós fizemos foi deliberar sobre o bloco no qual o partido deveria atuar, de acordo com o que prevê o artigo 48, parágrafo 4, do Estatuto Partidário", disse.
Raul aproveitou para reafirmar que o MDB-PE é aliado do PSB, conforme anunciado após a convenção do partido, em maio.
Destacando o resultado da votação realizada pela Executiva, Raul enfatizou que Jarbas Filho está "desrespeitando" a decisão do partido e se coloca como "dissidente" por estar na base governista.
"O deputado Jarbas Filho é quem está desrespeitando a decisão da Convenção Estadual, colocando-se no bloco de apoio ao governo como dissidente. O resultado da votação de hoje mostra isso: 15x1", disse.