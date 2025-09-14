fechar
Nova direção do PT-PE elege membros da executiva estadual

Primeira reunião da nova diretoria estadual do PT, já sob comando do novo presidente Carlos Veras, definiu a executiva estadual do partido

Por Pedro Beija Publicado em 14/09/2025 às 18:00 | Atualizado em 14/09/2025 às 18:00
Primeira reunião da nova direção do PT Pernambuco elegeu membros da executiva estadual, neste domingo (14)
Primeira reunião da nova direção do PT Pernambuco elegeu membros da executiva estadual, neste domingo (14) - Henrique Lima/PT-PE

Em reunião realizada neste sábado (13), na sede da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco (FETAPE), em Santo Amaro, o Partido dos Trabalhadores (PT) em Pernambuco realizou a primeira reunião da nova direção estadual, além da eleição, por unanimidade, da nova Executiva Estadual do partido, que contará com 26 integrantes.

De acordo com o deputado federal Carlos Veras, presidente estadual do PT, a nova Executiva estadual é fundamental para os rumos do partido em Pernambuco, destacando como prioridades a ampliação das bancadas federal e estadual, a reeleição de Humberto Costa ao Senado, além da reeleição do presidente Lula, como prioridade principal.

“Acabamos de eleger, por unanimidade, a nova executiva estadual do PT, que terá a tarefa fundamental de conduzir os rumos do partido em Pernambuco", disse.

"Nosso objetivo é ampliar a bancada estadual e federal, reeleger o senador Humberto Costa e garantir a reeleição do presidente Lula, o que mais fez e continua fazendo por Pernambuco e pelo Brasil", complementou.

Confira a distribuição dos cargos da nova Direção Executiva do PT Pernambuco

  • Presidente: Carlos Veras
  • Líder da Bancada: João Paulo
  • 1º Vice-Presidente: Felipe Cury
  • 2º Vice-Presidente: Cirilo Mota
  • 3º Vice-Presidente: Cícera Nunes
  • 4º Vice-Presidente: Osmar Ricardo Júnior
  • 5º Vice-Presidente: Pedro Alcântara
  • Secretário de Finanças e Planejamento: Sérgio Goiana
  • Secretário de Organização: Oscar Paes Barreto
  • Secretária Geral: Ângela Cristina Lima
  • Secretária de Comunicação: Sheila Oliveira
  • Secretária de Formação: Raísa Rabelo
  • Secretário de Movimentos Populares: Vinicius Soares
  • Secretário de Assuntos Institucionais: Jefferson Maciel
  • Secretário de Mobilização: José Carlos Júnior
  • Secretária de Nucleação: Mônica Tavares
  • Secretária de Articulação e Políticas Públicas: Nathalia Barreto; Emily Belarmino; Gabriel Antônio da Silva; Gabriela Silva; Ivete Caetano; Paulo Vieira; Rivânia Rodrigues; Carlos Padilha; Vivian Farias; Rosa Amorim; Ana Maria Ramos; Aldeir José da Silva (Veio do Peixe); Fernando Ferro

