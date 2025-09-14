Nova direção do PT-PE elege membros da executiva estadual
Primeira reunião da nova diretoria estadual do PT, já sob comando do novo presidente Carlos Veras, definiu a executiva estadual do partido
Em reunião realizada neste sábado (13), na sede da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco (FETAPE), em Santo Amaro, o Partido dos Trabalhadores (PT) em Pernambuco realizou a primeira reunião da nova direção estadual, além da eleição, por unanimidade, da nova Executiva Estadual do partido, que contará com 26 integrantes.
De acordo com o deputado federal Carlos Veras, presidente estadual do PT, a nova Executiva estadual é fundamental para os rumos do partido em Pernambuco, destacando como prioridades a ampliação das bancadas federal e estadual, a reeleição de Humberto Costa ao Senado, além da reeleição do presidente Lula, como prioridade principal.
“Acabamos de eleger, por unanimidade, a nova executiva estadual do PT, que terá a tarefa fundamental de conduzir os rumos do partido em Pernambuco", disse.
"Nosso objetivo é ampliar a bancada estadual e federal, reeleger o senador Humberto Costa e garantir a reeleição do presidente Lula, o que mais fez e continua fazendo por Pernambuco e pelo Brasil", complementou.
Confira a distribuição dos cargos da nova Direção Executiva do PT Pernambuco
- Presidente: Carlos Veras
- Líder da Bancada: João Paulo
- 1º Vice-Presidente: Felipe Cury
- 2º Vice-Presidente: Cirilo Mota
- 3º Vice-Presidente: Cícera Nunes
- 4º Vice-Presidente: Osmar Ricardo Júnior
- 5º Vice-Presidente: Pedro Alcântara
- Secretário de Finanças e Planejamento: Sérgio Goiana
- Secretário de Organização: Oscar Paes Barreto
- Secretária Geral: Ângela Cristina Lima
- Secretária de Comunicação: Sheila Oliveira
- Secretária de Formação: Raísa Rabelo
- Secretário de Movimentos Populares: Vinicius Soares
- Secretário de Assuntos Institucionais: Jefferson Maciel
- Secretário de Mobilização: José Carlos Júnior
- Secretária de Nucleação: Mônica Tavares
- Secretária de Articulação e Políticas Públicas: Nathalia Barreto; Emily Belarmino; Gabriel Antônio da Silva; Gabriela Silva; Ivete Caetano; Paulo Vieira; Rivânia Rodrigues; Carlos Padilha; Vivian Farias; Rosa Amorim; Ana Maria Ramos; Aldeir José da Silva (Veio do Peixe); Fernando Ferro