Nova direção do PT-PE elege membros da executiva estadual

Primeira reunião da nova diretoria estadual do PT, já sob comando do novo presidente Carlos Veras, definiu a executiva estadual do partido

Em reunião realizada neste sábado (13), na sede da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco (FETAPE), em Santo Amaro, o Partido dos Trabalhadores (PT) em Pernambuco realizou a primeira reunião da nova direção estadual, além da eleição, por unanimidade, da nova Executiva Estadual do partido, que contará com 26 integrantes.

De acordo com o deputado federal Carlos Veras, presidente estadual do PT, a nova Executiva estadual é fundamental para os rumos do partido em Pernambuco, destacando como prioridades a ampliação das bancadas federal e estadual, a reeleição de Humberto Costa ao Senado, além da reeleição do presidente Lula, como prioridade principal.

“Acabamos de eleger, por unanimidade, a nova executiva estadual do PT, que terá a tarefa fundamental de conduzir os rumos do partido em Pernambuco", disse.

"Nosso objetivo é ampliar a bancada estadual e federal, reeleger o senador Humberto Costa e garantir a reeleição do presidente Lula, o que mais fez e continua fazendo por Pernambuco e pelo Brasil", complementou.

Confira a distribuição dos cargos da nova Direção Executiva do PT Pernambuco