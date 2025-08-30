Cúpula do União Brasil enfrenta resistência de seus ministros em deixar cargos no governo Lula
Às vésperas do julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, ameaça de bomba levou a PM a fechar as imediações da praça dos Três Poderes
‘LARGA O OSSO, SABINO!’
Um colega de partido do, até então, ministro do Turismo, Celso Sabino, recomenda que será melhor para o futuro do União Brasil que ele retorne à Câmara dos Deputados “antes que a legenda tome medidas mais drásticas”. Celso Sabino é deputado federal pelo estado do Pará.
PELO VISTO
A Federação União Progressista - fusão do União Brasil com o PP — vai mesmo desembarcar do governo antes do ‘amigo oculto’, para tristeza do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) que — este sim — tem dificuldade de deixar o osso de lado.
FALSA BOMBA
Quem precisou cruzar a Esplanada dos Ministérios rumo à praça dos Três Poderes teve de dar meia-volta. A Polícia Militar do Distrito Federal bloqueou todos os acesso depois de receber uma ameaça de bomba. O Esquadrão Antibombas rastreou todo o perímetro nas proximidades do Congresso, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto. “Falso alarme” conclui o relatório da PM.
9 ANOS DO IMPEACHMENT DE DILMA
O que mudou no Orçamento da União — e nas chamadas pedaladas fiscais — desde o impeachment de Dilma Rousseff (PT)? Nesses nove anos, o Executivo só mudou do nome e de mão. As manobras fiscais continuam praticamente as mesmas.
PASSANDO PANO
O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, negou que a aposentadoria compulsória de um magistrado envolvido em traquinagens seja um benefício. “Ele vai embora para casa e recebe proporcionalmente ao que contribuiu ao logo do tempo”.
‘LIBERDADE’
…é o apelo do rabequeiro Maciel Salú — “Ninguém nasce com ódio nem com religião. Nasce com livre-arbítrio em qualquer nação” — é a dica da coluna para este fim de semana. Um requintado álbum, pontuado por letras e acordes marcantes, com finalização gráfica impecável. “Além de ser um grito pela liberdade é, também um esforço conjunto de fortalecimento da cultura popular”, disse à coluna entre uma xícara e outra de um saboroso café de Taquaritinga do Norte — Capital Pernambucana do Café.
PENSE NISSO!
"Às vezes quero crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez.”
Da letra de “Cotidiano nº. 2” (Toquinho e Vinícius de Moraes), retirei essa estrofe depois que li — e ninguém desmentiu — que a Polícia Federal tem receio de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pule o muro de sua casa no Jardim Botânico e saia correndo até a Embaixada dos Estados Unidos, distante 10,1km.
Oportunidades de escapar não faltaram ao ex-presidente. Duas semanas atrás, ele cruzou todo o Setor de Embaixadas Sul até chegar ao hospital onde passou por exames.
Será mesmo que chegamos a esse nível de desconfiança, a ponto de não acreditar nem nos sinais de monitoramento da tornozeleira eletrônica?
Pense nisso!