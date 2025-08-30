fechar
Política em Brasília | Notícia

Cúpula do União Brasil enfrenta resistência de seus ministros em deixar cargos no governo Lula

Às vésperas do julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, ameaça de bomba levou a PM a fechar as imediações da praça dos Três Poderes

Por Romoaldo de Souza Publicado em 30/08/2025 às 17:28
Ameaça de bomba leva Segurança Pública a fechar o acesso à praça dos Três Poderes
Ameaça de bomba leva Segurança Pública a fechar o acesso à praça dos Três Poderes - Divulgação CBDF

Clique aqui e escute a matéria

‘LARGA O OSSO, SABINO!’
Um colega de partido do, até então, ministro do Turismo, Celso Sabino, recomenda que será melhor para o futuro do União Brasil que ele retorne à Câmara dos Deputados “antes que a legenda tome medidas mais drásticas”. Celso Sabino é deputado federal pelo estado do Pará.

PELO VISTO
A Federação União Progressista - fusão do União Brasil com o PP — vai mesmo desembarcar do governo antes do ‘amigo oculto’, para tristeza do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) que — este sim — tem dificuldade de deixar o osso de lado.

FALSA BOMBA
Quem precisou cruzar a Esplanada dos Ministérios rumo à praça dos Três Poderes teve de dar meia-volta. A Polícia Militar do Distrito Federal bloqueou todos os acesso depois de receber uma ameaça de bomba. O Esquadrão Antibombas rastreou todo o perímetro nas proximidades do Congresso, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto. “Falso alarme” conclui o relatório da PM.

9 ANOS DO IMPEACHMENT DE DILMA
O que mudou no Orçamento da União — e nas chamadas pedaladas fiscais — desde o impeachment de Dilma Rousseff (PT)? Nesses nove anos, o Executivo só mudou do nome e de mão. As manobras fiscais continuam praticamente as mesmas.

PASSANDO PANO
O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, negou que a aposentadoria compulsória de um magistrado envolvido em traquinagens seja um benefício. “Ele vai embora para casa e recebe proporcionalmente ao que contribuiu ao logo do tempo”.

‘LIBERDADE’
…é o apelo do rabequeiro Maciel Salú — “Ninguém nasce com ódio nem com religião. Nasce com livre-arbítrio em qualquer nação” — é a dica da coluna para este fim de semana. Um requintado álbum, pontuado por letras e acordes marcantes, com finalização gráfica impecável. “Além de ser um grito pela liberdade é, também um esforço conjunto de fortalecimento da cultura popular”, disse à coluna entre uma xícara e outra de um saboroso café de Taquaritinga do Norte — Capital Pernambucana do Café.

PENSE NISSO!
"Às vezes quero crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez.”

Da letra de “Cotidiano nº. 2” (Toquinho e Vinícius de Moraes), retirei essa estrofe depois que li — e ninguém desmentiu — que a Polícia Federal tem receio de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pule o muro de sua casa no Jardim Botânico e saia correndo até a Embaixada dos Estados Unidos, distante 10,1km.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Oportunidades de escapar não faltaram ao ex-presidente. Duas semanas atrás, ele cruzou todo o Setor de Embaixadas Sul até chegar ao hospital onde passou por exames.

Será mesmo que chegamos a esse nível de desconfiança, a ponto de não acreditar nem nos sinais de monitoramento da tornozeleira eletrônica?

Pense nisso!

 


 

Leia também

PT reforça prioridade para reeleição de Humberto Costa como senador em 2026
PROJETO COLETIVO

PT reforça prioridade para reeleição de Humberto Costa como senador em 2026
Marcos do Val contraria medidas do STF e mostra tornozeleira eletrônica em live
POLÍTICA

Marcos do Val contraria medidas do STF e mostra tornozeleira eletrônica em live

Compartilhe

Tags