PT reforça prioridade para reeleição de Humberto Costa como senador em 2026

Nas eleições do próximo ano, Partido dos Trabalhadores mira a reeleição de Lula e a garantia de uma base aliada forte para garantir a governabilidade

O Partido dos Trabalhadores de Pernambuco (PT-PE) realizou, neste domingo (24), no Centro de Formação e Lazer do Sindsprev-PE, o encontro estadual que oficializou como novo presidente da legenda em Pernambuco o deputado federal Carlos Veras. O ato político foi marcado pela reafirmação do apoio à candidatura à reeleição do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e do senador Humberto Costa em 2026.

Durante o encontro, Humberto Costa reforçou que a prioridade é consolidar uma base sólida de apoio ao governo Lula no Congresso Nacional. “Estamos aqui não para falar de projetos pessoais, mas de um projeto coletivo para Pernambuco e para o Brasil. Nosso compromisso é melhorar a vida da população, e sabemos a importância de Lula e de uma base aliada forte para garantir a governabilidade”, declarou o senador.

Em sua fala, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, ressaltou a necessidade de o partido se fortalecer junto às bases e destacou a centralidade da reeleição de Lula e Humberto para o futuro político do País. “O centro da nossa ação neste período é reeleger Lula para garantir o avanço e a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. O presidente me ligou para saber como foi o evento, e eu disse que o PT de Pernambuco está unido e dará uma importante contribuição ao projeto do partido em 2026”, afirmou.

Já o novo presidente estadual do PT, Carlos Veras, destacou a trajetória de Humberto Costa e a importância de consolidar uma aliança progressista no estado, “Precisamos de senadores comprometidos com o campo democrático e popular, que ajudem a construir um futuro mais justo para o nosso povo”, concluiu.

A senadora Teresa Leitão, além de reforçar apoio ao parlamentar da legenda, também cobrou da nova direção do partido uma definição sobre o posicionamento do PT nas eleições estaduais de 2026. “Nós queremos Humberto eleito. Agora, Humberto vai ser candidato avulso? Não! Humberto vai ter que estar numa chapa com governador, vice-governador e dois candidatos ao Senado para apoiar o presidente Lula”, discursou.

Apoio do Republicanos

O ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, também assegurou apoio do Republicanos à reeleição de Humberto. “Independentemente de posição partidária, o Republicanos em Pernambuco estará ao lado de Humberto e de Lula. Precisamos eleger aliados que defendam a democracia, apoiem o governo e enfrentem o bolsonarismo, em defesa das instituições e do povo brasileiro”, ressaltou.

O encontro reuniu dirigentes petistas de todas as regiões do estado e também lideranças de partidos aliados, como o deputado e presidente estadual do PSB, Sileno Guedes, a ex-deputada Marília Arraes (Solidariedade), a presidente estadual do PCdoB, Thalia Milhome (PCdoB), o ex-deputado federal Paulo Rubem Santiago (Rede Sustentabilidade) e o representante do Cidadania, o Marcelo Gadelha. O ex-ministro José Dirceu também compareceu ao evento.