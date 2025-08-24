fechar
Política | Notícia

PT reforça prioridade para reeleição de Humberto Costa como senador em 2026

Nas eleições do próximo ano, Partido dos Trabalhadores mira a reeleição de Lula e a garantia de uma base aliada forte para garantir a governabilidade

Por JC Publicado em 24/08/2025 às 20:59
PT reforça prioridade para reeleição de Humberto Costa como senador em 2026
PT reforça prioridade para reeleição de Humberto Costa como senador em 2026 - Erika Muniz / divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O Partido dos Trabalhadores de Pernambuco (PT-PE) realizou, neste domingo (24), no Centro de Formação e Lazer do Sindsprev-PE, o encontro estadual que oficializou como novo presidente da legenda em Pernambuco o deputado federal Carlos Veras. O ato político foi marcado pela reafirmação do apoio à candidatura à reeleição do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e do senador Humberto Costa em 2026.

Durante o encontro, Humberto Costa reforçou que a prioridade é consolidar uma base sólida de apoio ao governo Lula no Congresso Nacional. “Estamos aqui não para falar de projetos pessoais, mas de um projeto coletivo para Pernambuco e para o Brasil. Nosso compromisso é melhorar a vida da população, e sabemos a importância de Lula e de uma base aliada forte para garantir a governabilidade”, declarou o senador.

Leia Também

Em sua fala, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, ressaltou a necessidade de o partido se fortalecer junto às bases e destacou a centralidade da reeleição de Lula e Humberto para o futuro político do País. “O centro da nossa ação neste período é reeleger Lula para garantir o avanço e a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. O presidente me ligou para saber como foi o evento, e eu disse que o PT de Pernambuco está unido e dará uma importante contribuição ao projeto do partido em 2026”, afirmou.

Já o novo presidente estadual do PT, Carlos Veras, destacou a trajetória de Humberto Costa e a importância de consolidar uma aliança progressista no estado, “Precisamos de senadores comprometidos com o campo democrático e popular, que ajudem a construir um futuro mais justo para o nosso povo”, concluiu.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A senadora Teresa Leitão, além de reforçar apoio ao parlamentar da legenda, também cobrou da nova direção do partido uma definição sobre o posicionamento do PT nas eleições estaduais de 2026. “Nós queremos Humberto eleito. Agora, Humberto vai ser candidato avulso? Não! Humberto vai ter que estar numa chapa com governador, vice-governador e dois candidatos ao Senado para apoiar o presidente Lula”, discursou.

Apoio do Republicanos

O ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, também assegurou apoio do Republicanos à reeleição de Humberto. “Independentemente de posição partidária, o Republicanos em Pernambuco estará ao lado de Humberto e de Lula. Precisamos eleger aliados que defendam a democracia, apoiem o governo e enfrentem o bolsonarismo, em defesa das instituições e do povo brasileiro”, ressaltou.

O encontro reuniu dirigentes petistas de todas as regiões do estado e também lideranças de partidos aliados, como o deputado e presidente estadual do PSB, Sileno Guedes, a ex-deputada Marília Arraes (Solidariedade), a presidente estadual do PCdoB, Thalia Milhome (PCdoB), o ex-deputado federal Paulo Rubem Santiago (Rede Sustentabilidade) e o representante do Cidadania, o Marcelo Gadelha. O ex-ministro José Dirceu também compareceu ao evento.

Leia também

Carlos Veras assume PT Pernambuco neste domingo em evento com Edinho Silva
TRABALHADORES

Carlos Veras assume PT Pernambuco neste domingo em evento com Edinho Silva
Em primeiro lugar nas pesquisas e chamado de "senador de Lula" Humberto é tido como favorito em 2026
Politica

Em primeiro lugar nas pesquisas e chamado de "senador de Lula" Humberto é tido como favorito em 2026

Compartilhe

Tags