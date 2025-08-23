fechar
Política | Notícia

Carlos Veras assume PT Pernambuco neste domingo em evento com Edinho Silva

Novo presidente do diretório estadual terá que trabalhar estratégias para as eleições estaduais de 2026 em meio a cenário interno polarizado

Por Rodrigo Fernandes Publicado em 23/08/2025 às 17:22
O deputado federal e presidente do PT Pernambuco, Carlos Veras
O deputado federal e presidente do PT Pernambuco, Carlos Veras - Divulgação/PT

O deputado federal Carlos Veras (PT) toma posse neste domingo (24) como presidente estadual do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco, em cerimônia marcada para as 13h no Centro de Formação e Lazer do Sindsprev-PE, no Recife.

A solenidade integra a programação do 17º Encontro Estadual do PT Pernambuco, que reunirá cerca de 400 delegados eleitos no processo eleitoral deste ano. O presidente nacional do PT, Edinho Silva, participará da posse, ao lado de parlamentares federais e estaduais, prefeitos, vereadores e outras lideranças.

Carlos Veras comandará o diretório estadual no mandato 2025-2029, sucedendo o deputado estadual Doriel Barros, que esteve à frente da legenda nos últimos cinco anos.

“Assumo a presidência com o compromisso de ampliar a participação popular, fortalecer nossa organização e manter o PT como referência de esperança e transformação. Pernambuco terá um partido ainda mais presente nas lutas do povo, ao lado do presidente Lula, para garantir direitos e reconstruir o Brasil”, disse o novo presidente.

Divulgação/PT
Doriel Barros, Edinho Silva e Carlos Veras - Divulgação/PT

Veras, que recebeu 93% dos votos válidos no PED, assume o partido em meio às discussões sobre a posição do partido na eleição para o governo de Pernambuco em 2026.

Enquanto uma ala do partido ligada à senadora Teresa Leitão está alinhada ao prefeito João Campos (PSB), inclusive com cargos na gestão municipal, outro grupo, liderado pelo deputado estadual João Paulo (PT) apoia a reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD).

Em entrevista ao JC em junho, o deputado afirmou que a prioridade do PT é a reeleição do presidente Lula e a reeleição do senador Humberto Costa, além de ampliar a bancada estadual e federal. Sobre a disputa pelo governo, ele afirmou que o partido terá posicionamento definido até a eleição, mas descartou palanque duplo.

"O PT vai ter que escolher um para coligar. Cabe ao presidente Lula, dentro da estratégia nacional, de vir a Pernambuco e subir só no palanque onde o PT está coligado ou fazer as duas atividades", afirmou.

A nova direção estadual será composta por 80 membros, distribuídos proporcionalmente entre as cinco chapas que participaram do processo. Além da posse, o encontro debaterá estratégias de fortalecimento do partido no estado, com foco na mobilização para a eleição do ano que vem.

Na transição, Doriel destacou o fortalecimento da legenda durante sua gestão. “Foi um período de muita luta e resistência, mas também de grandes conquistas. O PT sai mais fortalecido e unido para os desafios que virão em Pernambuco e no Brasil”, afirmou.

Humberto Costa assume secretaria nacional do PT

Roberto Stuckert Filho/Divulgação
Humberto Costa assume Secretaria de Relações Internacionais do PT - Roberto Stuckert Filho/Divulgação

Paralelamente às mudanças no diretório estadual, o senador Humberto Costa (PT-PE) foi eleito neste sábado (23) secretário de Relações Internacionais do partido, em decisão consensual da Executiva Nacional. Ele deixa a presidência nacional da legenda e passa a atuar na articulação externa do PT.

Humberto também assumirá, no próximo mês, a presidência da Mesa do Parlamento do Mercosul (Parlasul). Para ele, a prioridade será reforçar o alinhamento com o presidente Lula e ampliar a presença internacional do partido.

"Assumir esta função é contribuir diretamente para a estratégia liderada pelo presidente Lula de projetar o Brasil como protagonista na defesa da democracia, da paz e do desenvolvimento sustentável. Vamos intensificar o diálogo do PT com partidos, governos e organismos internacionais para consolidar parcerias estratégicas”, afirmou o senador.

Segundo Humberto, a missão inclui fortalecer o multilateralismo e expandir a participação do Brasil em fóruns globais. “Nesse cenário extremamente complexo em que vivemos hoje, é fundamental juntar forças para defender a democracia, as instituições e a construção de um mundo mais justo, onde todos os povos possam ser respeitados em sua soberania”, completou.

