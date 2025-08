PT abre encontro nacional com foco em alianças para 2026 e defesa da causa palestina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Evento reúne lideranças de todo o País em Brasília e marca posse de Edinho Silva na presidência do partido no domingo (3)

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações de Estadão Conteúdo

Teve início nesta sexta-feira (1º), em Brasília, o 17º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), que segue até domingo (3) com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com cerca de mil delegados de todos os estados, o evento discute diretrizes políticas, econômicas e estratégicas do partido para os próximos anos, com foco nas eleições de 2026 e na possível candidatura de Lula à reeleição.

Em meio às negociações por uma frente ampla, o prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, participou da abertura do encontro, representando oficialmente a sigla aliada. Durante sua fala, destacou a importância do fortalecimento dos partidos na democracia brasileira:

“Que a gente possa ter partidos que verdadeiramente representam o anseio legítimo do povo, bem fortalecidos, porque partido forte significa uma democracia forte. Então vamos fazer juntos essa tarefa e que os nossos partidos possam caminhar lado a lado nesses próximos desafios”.

A presença de Campos acontece em um momento de articulação política que envolve dois movimentos paralelos: a tentativa do PSB de manter Geraldo Alckmin como vice de Lula em uma eventual nova chapa em 2026 e, ao mesmo tempo, o desejo do próprio João Campos de disputar o governo de Pernambuco, com apoio do presidente.

Videocast Cena Política: Alckmin vice de Lula de novo? Humberto Costa destaca lealdade e boa gestão

Humberto Costa reforça apoio à Palestina e critica Israel

O evento também foi marcado por um forte posicionamento político em relação à crise humanitária em Gaza. Um representante do governo palestino foi ovacionado ao subir ao palco durante a cerimônia, evidenciando o apoio institucional do PT à causa.

O senador Humberto Costa (PT-PE), que preside interinamente o partido, fez um discurso contundente sobre o tema:

“Essa é a manifestação dos do Partido dos Trabalhadores em defesa do povo e da causa Palestina. Não é possível virar os olhos às mortes de crianças em Gaza, pelos bombardeios de Israel há mais de 20 meses e agora pela fome e doenças produzidas pelo bloqueio israelense. São crianças, um terço dos 55 mil palestinos mortos em Gaza e na Cisjordânia”.

Humberto também criticou o governo de Benjamin Netanyahu e lembrou a declaração de Lula, feita em junho, classificando a situação como genocídio.

“O governo de Benjamin Netanyahu é acusado de crimes de guerra até por ex-embaixadores e ex-primeiros ministros israelenses. Os crimes agora incluem assassinar civis desarmados e famintos que buscam auxílio humanitário e recebem balas e bombas”, disse.

O senador deve disputar a reeleição ao Senado em 2026, e o protagonismo no encontro fortalece sua posição dentro da legenda.

Edinho Silva assume comando do partido

O encontro também marca a posse oficial de Edinho Silva como novo presidente nacional do PT. Ex-prefeito de Araraquara e ex-ministro da Comunicação Social, Edinho venceu a maior eleição interna da história do partido, com cerca de 550 mil votos de filiados. Ele assume com a missão de conduzir a legenda até as eleições de 2026, promovendo a renovação de quadros e a consolidação de alianças.

Até o encerramento do evento, no domingo (3), o PT deve aprovar um documento com orientações programáticas para a nova gestão e estratégias para os próximos embates eleitorais. Lula também deve discursar, sinalizando os rumos do governo e da coalizão de apoio.