Humberto Costa vê fortalecimento de seu grupo político nas eleições do PT em Pernambuco

Corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), capitaneada no estado pelo senador, é a maior do país e conquistou 61% dos municípios pernambucanos

A eleição interna do Partido dos Trabalhadores, realizada no último domingo (6), evidenciou a força da corrente Construindo um Novo Brasil (CNB) não só a nível nacional, onde Edinho Silva foi eleito presidente da sigla, como também em Pernambuco.

A tendência, liderada no estado pelo senador Humberto Costa, conquistou 61% dos municípios pernambucanos no pleito. Das 151 cidades pernambucanas que participaram do Processo de Eleição Direta (PED) do PT, a CNB conquistou o comando em 92.

Apesar de não ter vencido no diretório do Recife, onde o eleito foi Osmar Ricardo, da Alternativa Socialista Democrática, a CNB enxerga o resultado do pleito como positivo. Na capital, o grupo subiu de 9% dos votos registrados no PED anterior para 32% na votação mais recente.

A eleição para a presidência estadual foi, de fato, o marco da vitória da corrente, que historicamente agrupa o maior número de petistas no país e tem poder de decisão em várias instâncias dentro do partido.

O candidato do grupo na eleição pernambucana, deputado federal Carlos Veras, recebeu 93% do total dos eleitores, somando 27.173 votos, conquistados após o grupo conseguir unificar os palanques no estado — com exceção do adversário Fernando Ferro, que seguiu no bate-chapa.

A CNB também conquistou quase 50% dos postos do diretório estadual, que serão definidos até o próximo dia 25, data limite para as indicações. No atual diretório, a tendência possuía 34% das vagas.

Carlos Veras recebeu apoio de Humberto Costa, João Paulo, Rosa Amorim e Kari Santos - Eric Gomes/Ascom Humberto Costa

Para Humberto Costa, o desempenho da corrente assegura a mobilização da militância do grupo. “Além de termos garantido uma vitória expressiva na presidência estadual do PT, nosso grupo ampliou as bases e conquistamos a maioria do diretório estadual. No comparativo com o último PED, crescemos em representação e ampliamos a nossa força", afirmou o senador.

O presidente eleito para a executiva nacional, Edinho Silva, da CNB, também foi o candidato preferido no estado, recebendo mais de 23 mil votos pernambucanos. Na construção da chapa nacional, os petista de Pernambuco deram quase 18 mil votos à corrente.

“Nacionalmente, também vimos crescer o número de filiados e asseguramos uma maioria tranquila no PED”, acrescentou Humberto, que vai tentar a reeleição ao Senado em 2026 diante de um diretório estadual dividido entre os apoios a Raquel Lyra e João Campos.

No cenário nacional, Edinho Silva recebeu, até agora, 239.155 votos, o equivalente a 73% do total. Rui Falcão ficou em segundo lugar, com 36 mil votos, seguido por Romênio Pereira e Valter Pomar.

O PED do PT seguirá no próximo domingo (13) no estado de Minas Gerais, estado onde a eleição não foi realizada no último dia 6 por uma divergência judicial. Todas as posses dos novos presidentes ocorrerão no Encontro Nacional do PT, que acontece entre 1º e 3 de agosto.