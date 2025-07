Odacy e Dulci Amorim anunciam desfiliação do PT e estudam destino para 2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ex-deputado e ex-prefeito de Petrolina Odacy Amorim e a ex-deputada estadual Dulci Amorim, que são casados, se desfiliaram do Partido dos Trabalhadores na última segunda-feira (7). Ele estava filiado à legenda desde 2011 e ela, desde 2013.

A desfiliação foi confirmada pela própria Dulci na última terça (8), em entrevista à Rádio Ponte, de Petrolina. Segundo ela, a decisão foi tomada por divergências do casal, que é evangélico, com algumas pautas defendidas pelo partido, além da pressão feita por aliados em relação às agendas petistas.

Odacy foi deputado estadual pelo PT entre os anos de 2011 e 2017. Antes disso, foi vice-prefeito de Petrolina e assumiu a prefeitura da cidade por dois anos após o prefeito Fernando Bezerra Coelho deixar o cargo para assumir secretaria no governo Eduardo Campos.

Já Dulci foi deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores entre 2019 e 2022 e disputou a eleição para deputada federal em 2022, mas não foi eleita. Odacy, por sua vez, é primeiro suplente do PT na atual legislatura da Alepe.

Dulci disse que a saída do partido foi uma decisão tomada ao longo do tempo. "Sair de um partido não é fácil de se fazer, para a gente é algo traumático. Nestes anos dentro do PT tivemos momentos muito bons, e não vamos vomitar no prato em que comemos. O contexto que nos traz a essa decisão foram coisas que foram acontecendo ao longo desta caminhada", relatou a ex-deputada.

"Nós somos evangelicos. Temos princípios que muitas vezes vão de encontro ao que o partido prega, e o que aconteceu foi uma pressão popular de pessoas próximas, amigas, de dizer que não mais nos acompanhariam se a gente continuasse onde a gente estava", explicou Dulci.

Segundo a ex-deputada, Odacy já havia informado ao senador Humberto Costa, uma das principais lideranças petistas do estado, que o casal deixaria a sigla após a eleição interna realizada pelo partido no último domingo (6), que elegeu os novos presidentes locais e nacionais.

Ao Jornal do Commercio nesta quarta-feira (9), o senador Humberto Costa afirmou que conversou com Odacy antes da eleição interna do partido, mas que em nenhum momento o ex-prefeito declarou categoricamente que deixaria o PT, deixando a definição para momento posterior. Segundo o parlamentar, não houve conversa após o processo eleitoral para oficializar a desfiliação. O PT de Petrolina, por sua vez, informou que soube da saída do casal por meio da imprensa (leia mais abaixo).

Na entrevista à rádio petrolinense, Dulci declarou gratidão a Humberto. "A gente é muito grato a Humberto, que teve muito respeito por Odacy e veio na campanha algumas vezes. Mas só foi ele que veio. Quem mais veio para Petrolina ajudar Odacy? Inclusive aconteceu de pessoas de dentro do PT quererem que a gente fosse para a chapa de Fernando Bezerra Coelho e a gente ficou sem entender", contou Dulci, revelando inconsistências dentro do partido.

Para qual partido vão Odacy e Dulci

Odacy e Dulci Amorim estão em fase de conversas com lideranças partidárias para decidir qual será o destino deles nas eleições de 2026. O que se comenta é que eles deverão rumar com um partido de centro, ainda não definido.

Até o momento, os dois se declaram pré-candidatos na eleição do ano que vem, quando um disputará uma vaga na Assembleia Legislativa e o outro, na Câmara Federal. Eles só não decidiram quem vai brigar por qual cadeira.

"A gente tem orado muito, avaliado muito, e não pode tomar uma decisão a toque de caixa. Vamos estar em diálogo com a nossa base, aceitando convites para essas conversas e ouvindo os pleitos para tomar a decisão possível. No momento, a pré-candidatura é dos dois, mas o futuro é quem vai decidir se permanecerão os dois ou não", declarou a ex-deputada.

Dulci não confirmou se existe a possibilidade de ela se filiar a um partido e Odacy a outro, mas garantiu que eles seguirão num mesmo caminho ideológico, e que não vão disputar votos entre si. "Não seremos oposição um ao outro, isso não existe. Somos união e não divisão".

Sobre um possível retorno ao grupo dos Coelho, de quem Odacy se distanciou anos atrás, a ex-parlamentar afirmou que não fecha portas, mas que não há conversas nesse sentido até o momento.

"Conversar com o grupo de Fernando não seria estranho, porque a gente veio desse grupo. Mas não quer dizer que a gente já tenha aqui A, B ou C. Até o momento não chegou ninguém de Fernando Bezerra Coelho. Hoje a gente quer ter liberdade para ouvir as pessoas de igual para igual, mas com liberdade partidária", declarou.

Embora tenha antecipado que não se filiará ao PSD de Raquel Lyra, Dulci afirmou que apoiará a governadora no segundo turno da eleição do ano que vem, independentemente do partido em que estiver.

"Antes de se filiar a qualquer partido, ouvir a governadora vai ser fundamental. Se teve alguém nesse período em que a gente perdeu a eleição e fez gestos, foi a governadora Raquel Lyra, e a gente não pode ser ingrato", afirmou a ex-deputada.

PT Petrolina diz que soube da desfiliação pela imprensa

Em nota publicada nas redes sociais, a direção municipal do PT de Petrolina informou que ficou sabendo da desfiliação de Odacy e Dulci por meio da imprensa. O comunicado diz que o casal teve autonomia e liberdade para defender suas convicções durante todo o período filiado. Leia a nota na íntegra abaixo.

A Direção Municipal do PT em Petrolina tomou conhecimento, por meio de entrevistas concedidas à imprensa, da decisão de desfiliação do ex-Deputado Estadual Odacy Amorim e da ex-Deputada Estadual Dulcicleide Amorim, que estiveram em nosso partido desde os anos de 2011 e 2013, respectivamente.

Ao longo desse período, Odacy disputou quatro vezes a Prefeitura de Petrolina (2012, 2016, 2020 e 2024); cumpriu dois mandatos de Deputado Estadual (2011-2015; 2015-2019) e foi presidente do IPA - Instituto Agronômico de Pernambuco (2019-2020). Dulcicleide, por sua vez, foi eleita Deputada Estadual (2019 a 2022) e concorreu em 2022 a deputada federal.

Em suas trajetórias em nosso partido, tiveram autonomia e liberdade para definir suas linhas políticas, construir alianças e defender suas convicções, tanto durante os pleitos eleitorais quanto no dia a dia de suas militâncias.

Reconhecemos as contribuições dadas por ambos ao nosso partido e ao povo de Petrolina e reiteramos para Odacy e Dulcicleide nossa permanente disposição ao diálogo democrático.

Neste momento, em que uma nova direção partidária acaba de ser eleita (em nosso município, estado e país), reafirmamos que o PT de Petrolina segue firme em seu projeto de fortalecer a organização popular, ampliar a participação democrática e construir um desenvolvimento justo, sustentável e inclusivo para o povo petrolinense, motivo maior de nossa existência.