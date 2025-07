Eleição do PT: Carlos Veras promete gestão ampla e regionalizada em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidato à presidência estadual do partido, deputado federal votou pela manhã em uma escola no bairro de Santo Amaro, na região central do Recife

O deputado federal Carlos Veras, candidato à presidência do diretório do PT em Pernambuco, votou na eleição interna do partido na escola José Maria, no bairro de Santo Amaro, região central do Recife, na manhã deste domingo (6). Em entrevista ao JC, o parlamentar afirmou que, caso seja eleito, deseja uma gestão ampla a partir da regionalização da organização do partido.

"A gente precisa ter presença de base, esse é o nosso objetivo. Descentralizar as reuniões do partido, fazer seminários em todo o estado, criar um planejamento estratégico para as direções municipais, regionalizar a nossa organização. Além disso, integrar os mandatos do Executivo e do Legislativo para ter um partido cada vez mais forte", declarou.

O deputado estava acompanhado do senador Humberto Costa, dos deputados estaduais João Paulo e Rosa Amorim e da vereadora do Recife Kari Santos.

Carlos Veras conseguiu reunir apoio da maioria das frentes petistas do estado durante o período de campanha. Ele disputa a eleição com o ex-deputado federal Fernando Ferro, que votou em uma escola do bairro do Cordeiro defendendo a retomada de protagonismo político do partido.

"Acreditamos em nossa vitória em razão de nossa construção coletiva que reúne um grande e amplo conjunto de lideranças partidárias, sindicais e sociais, que se farão representar nas urnas hoje para a afirmação de um PT forte, unido e popular”, declarou o deputado, acrescentando que, em caso de vitória, terá a oportunidade de renovar as bandeiras do partido e revigorar a luta por justiça social.

A prioridade do partido em 2026, caso Veras vença, será a reeleição do presidente Lula e do senador Humberto Costa, além da ampliação da bancada na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa.

Segundo o deputado, não há problema em receber apoio de nomes de outros partidos na eleição municipal. "O PT é um partido de massa, que tem independência. Num processo eleitoral, é claro que as lideranças de outros partidos acabem torcendo para um grupo ou outro. Esse é o partido da classe trabalhadora. Nosso objetivo é trabalhar no PT incansavelmente para fazer com que o partido seja cada vez mais forte, unido e popular".

A expectativa é que o resultado oficial da eleição seja publicado até as 14h da próxiam segunda-feira (7).