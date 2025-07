Eleição do PT: Fernando Ferro defende retomada de protagonismo político do partido

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Ex-deputado federal e candidato à presidência do PT em Pernambuco votou na eleição interna em uma escola do bairro do Cordeiro, zona Oeste do Recife

Candidato à presidência estadual do PT em Pernambuco, o ex-deputado federal Fernando Ferro reforçou a campanha por uma maior autonomia do partido a nível local e nacional. Ele votou na eleição interna da legenda na manhã deste domingo (6), na escola Darci Ribeiro, no bairro do Cordeiro, zona Oeste do Recife

"Nós levamos uma mensagem para despertar o PT para sua importância de seu papel na política, seu protagonismo. Essa eleição deu uma chacoalhada importante no PT para despertar sobe a importância do partido para os desafios de 2026", declarou o candidato.

Ele esteve acompanhado de Pedro Alcântara, candidato à presidência do diretório do PT no Recife, e também recebeu apoio do deputado estadual João Paulo, que momentos antes havia prestigiado o adversário de Ferro, o deputado federal Carlos Veras.

Fernando Ferro, Pedro Alcântara e militantes do PT - Reprodução/Redes sociais

Fernando Ferro acredita que o Partido dos Trabalhadores precisa trabalhar na reeleição de Lula em 2026. Segundo ele, que tem histórico de militância combativa, o partido precisa dos apoiadores.

"Se não for o povo nas ruas, o presidente Lula será engolido por essa onda de mídia burguesa e de interesses reacionários contra seu governo. Estamos vendo a campanha que está em curso. O PT é ponta de lança da defesa do presidente Lula e da sua vitória, do crescimento da bancada, da manutenção da nossa representação no Senado", disse Ferro.



"Temos que colocar essa militância viva e cada vez mais atuante e confiante na legenda", completou o candidato.

Fernando Ferro disputa a presidência estadual do PT com Carlos Veras, que votou na manhã deste domingo em uma escola do bairro de Santo Amaro prometendo uma gestão ampla e regionalizada em Pernambuco.