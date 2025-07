Com apuração prolongada, Carlos Veras já é considerado presidente do PT em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O deputado federal Carlos Veras, já teve a eleição como novo presidente estadual do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco (PT-PE) dada como certa antes da finalização da apuração no Estado. Com a votação em cédulas de papel, mais de 90% das urnas já haviam sido apuradas até a noite desta segunda-feira (7), indicando a eleição de Veras para comando do partido em Pernambuco.

A eleição ocorreu no último domingo (6), mas o resultado da apuração dos votos do Processo de Eleições Diretas (PED) do Partido dos Trabalhadores começou a ser divulgado na noite desta segunda-feira (7).

"Gostaria de agradecer o voto de confiança nessa eleição. Fico muito feliz e muito grato. O nosso compromisso é de fazer um partido mais forte, unido e popular, para a gente garantir a reeleição do nosso presidente Lula em 2026, para a gente poder continuar trabalhando incansavelmente para melhorar a vida do nosso povo e para representar bem a classe trabalhadora", disse Carlos Veras.

Nascido na cidade de Tabira, no Sertão do Pajeú, Carlos Veras exerceu por dois mandatos (2012-2015 e 2015-2018) a presidência da CUT-PE. Em 2018, foi eleito deputado federal com mais de 70 mil votos; e, em 2022, foi reeleito com mais de 127 mil votos.

Em entrevista ao JC, antes do pleito, o parlamentar afirmou que deseja uma gestão ampla a partir da regionalização da organização do partido.

"A gente precisa ter presença de base, esse é o nosso objetivo. Descentralizar as reuniões do partido, fazer seminários em todo o estado, criar um planejamento estratégico para as direções municipais, regionalizar a nossa organização. Além disso, integrar os mandatos do Executivo e do Legislativo para ter um partido cada vez mais forte", declarou.

Carlos Veras conseguiu reunir apoio da maioria das frentes petistas do estado durante o período de campanha. Ele disputa a eleição com o ex-deputado federal Fernando Ferro, que reconheceu a derrota.

Segundo Veras, a prioridade do partido no Estado será seguir o direcionamento de Lula, bem como a reeleição do Presidente da República e do senador Humberto Costa, além da ampliação da bancada na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa.

"O PT é um partido de massa, que tem independência. Num processo eleitoral, é claro que as lideranças de outros partidos acabem torcendo para um grupo ou outro. Esse é o partido da classe trabalhadora. Nosso objetivo é trabalhar no PT incansavelmente para fazer com que o partido seja cada vez mais forte, unido e popular", adiantou.