fechar
Política | Notícia

Marcos do Val contraria medidas do STF e mostra tornozeleira eletrônica em live

No vídeo, o parlamentar nega as acusações de vazamento de documentos da Abin, diz que não saiu do País ilegalmente e mostra a tornozeleira eletrônica

Por Agência Estado Publicado em 23/08/2025 às 13:29 | Atualizado em 23/08/2025 às 13:49
Marcos do Val (Podemos)
Marcos do Val (Podemos) - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) desobedeceu as medidas cautelares que lhe foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e fez uma live em seu canal no YouTube nesta sexta-feira, 22. No vídeo, o parlamentar nega as acusações de vazamento de documentos da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), diz que não saiu do País ilegalmente e mostra a tornozeleira eletrônica que está usando.

"Senador da República com tornozeleira eletrônica sem nenhum crime", disse ao levantar o pé e mostrar o dispositivo. "Senadores, isso aqui é um tapa na cara de vocês", completa o parlamentar.

Do Val lê, durante o vídeo, os casos em que o uso de tornozeleira eletrônica é permitido. Ele afirma que o dispositivo é previsto, dentre outros crimes, para envolvidos com tráfico de drogas, furto, estupro e agressão a mulheres, o que não seria o seu caso. O senador também defende que nunca foi condenado, por isso, não poderia usar o equipamento.

Em junho de 2023, Do Val foi alvo de uma operação da PF por divulgar documentos sigilosos da Abin. Em investigação, ele foi impedido de deixar o País. Porém, em julho, viajou aos EUA usando o seu passaporte diplomático e driblando o STF. Ao desembarcar no Brasil, em agosto, o senador foi alvo de medidas cautelares da Polícia Federal, entre as quais o uso de tornozeleira eletrônica.

"FUI PARA OS EUA PORQUE SOU UM CIDADÃO LIVRE"

"Eu fui para os Estados Unidos porque sou um cidadão livre e senador da República em exercício. Não cometi crime, não fui denunciado. E aí? Eu sigo a Constituição ou eu sigo Alexandre (de Moraes)?" questiona do Val no vídeo. Do Val também diz que teve seu passaporte foi recolhido, mas que não havia ordem que o impedisse de sair do País.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O senador ainda afirma que, quando estava no exterior, ele e sua filha tiveram seus CPFs e contas bancárias bloqueadas por Alexandre de Moraes. Após o ocorrido, ele afirmou que entrou em contato com Marco Rubio - secretário de Estado dos EUA - e comunicou as sanções que enfrentava.

"Eu fiz contato direto com o Marco Rubio e disse para ele o que tinha acabado de acontecer (bloqueio do seu Pix). Até então, Alexandre só tinha perdido o visto e não poderia entrar nos Estados Unidos. A equipe do Marco Rubio virou para mim no telefone, revoltados, posso mostrar depois o ódio que ficaram na hora, e falaram: 'Senador, amanhã ele será penalizado'. No dia seguinte, acordo com ele integrando a Lei Magnitsky", afirma Do Val. Ele ainda complementa: "Você (Moraes) não sabe com quem você se meteu" e diz que a queda do ministro está se aproximando.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em 13 de agosto, afirmou que a Casa analisava como recorreria ao STF a favor do senador. Uma possibilidade, era o Senado, em contrapartida a uma flexibilização das medidas cautelares contra Do Val, afastar o senador do mandato por seis meses. 

Leia também

Hugo Motta indica condenado por desvio de dinheiro público para Codevasf na PB
NOPO

Hugo Motta indica condenado por desvio de dinheiro público para Codevasf na PB
Mães presas podem ter pena reduzida ao cuidar de recém-nascidos, decide STJ
JUSTIÇA

Mães presas podem ter pena reduzida ao cuidar de recém-nascidos, decide STJ

Compartilhe

Tags