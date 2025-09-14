Bolsonaro deixa hospital em Brasília após exames autorizados pelo STF
Escoltado por policiais penais, Jair Bolsonaro deixou o hospital em Brasília após procedimentos dermatológicos autorizados pelo STF neste domingo (14)
*Com informações de Agência Brasil
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou na tarde deste domingo (14) o Hospital DF Star, em Brasília, após passar por procedimentos médicos dermatológicos. Ele chegou à unidade de saúde por volta das 8h da manhã, escoltado por policiais penais do Distrito Federal, e retornou para sua residência no Lago Sul, onde cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto.
A saída foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou que Bolsonaro permanecesse no hospital apenas pelo tempo necessário ao atendimento e apresentasse um atestado médico com detalhes do procedimento em até 48 horas.
Nota médica sobre o quadro clínico
De acordo com boletim divulgado pelo hospital, Bolsonaro realizou exames laboratoriais, exame de imagem e retirada cirúrgica de oito lesões cutâneas localizadas no tronco e no braço direito. Os procedimentos ocorreram sob anestesia local e sedação, sem intercorrências.
A equipe médica informou que os exames laboratoriais apontaram quadro de anemia por deficiência de ferro, enquanto a tomografia de tórax mostrou imagem residual de pneumonia recente por broncoaspiração. O ex-presidente recebeu reposição de ferro por via endovenosa e recebeu alta hospitalar no mesmo dia.
O resultado anatomopatológico das lesões retiradas será disponibilizado nos próximos dias para definição diagnóstica e avaliação da necessidade de tratamento complementar. Bolsonaro deverá seguir tratamento para hipertensão arterial, refluxo gastroesofágico e medidas preventivas de broncoaspiração.
O boletim foi assinado pelos médicos Cláudio Birolini (chefe da equipe cirúrgica), Leandro Echenique (cardiologista), Guilherme Meyer (diretor médico do hospital) e Allisson Barcelos Borges (diretor-geral do hospital).
Acompanhado dos filhos e escoltado pela polícia
Bolsonaro esteve acompanhado pelos filhos Carlos e Renan Bolsonaro, vereadores no Rio de Janeiro e em Balneário Camboriú (SC). Nenhum deles conversou com a imprensa durante a permanência no hospital.
Na saída, apoiadores se aglomeraram em frente à unidade, gritando palavras de incentivo e entoando frases de apoio ao ex-presidente. Ele não se pronunciou, limitando-se a acenos e sorrisos discretos.
Condenação e restrições
Esta foi a primeira saída pública de Bolsonaro desde que foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Desde então, ele cumpre prisão domiciliar em Brasília, com escolta policial.
O deslocamento deste domingo foi o segundo autorizado para acompanhamento médico desde o início da medida restritiva.
Confira, na íntegra, a nota da equipe médica de Jair Bolsonaro:
"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi admitido no Hospital DF Star hoje, às 8h, para realização de exames laboratoriais, exame de imagem e retirada cirúrgica de lesões cutâneas. Os exames laboratoriais evidenciaram quadro de anemia por deficiência de ferro e a tomografia de tórax mostrou imagem residual de pneumonia recente por broncoaspiração. O procedimento cirúrgico foi realizado sob anestesia local e sedação, e transcorreu sem intercorrências. Foi realizada a exerése marginal de oito lesões de pele, localizadas no tronco e no membro superior direito. Também recebeu reposição de ferro por via endovenosa. Nos próximos dias, será disponibilizado o resultado anatomo-patológico das lesões da pele para definição diagnóstica e avaliação de necessidade de complementação terapêutica. Recebeu alta hospitalar, devendo seguir com o tratamento da hipertensão arterial, do refluxo gastro-esofágico e medidas preventivas de broncoaspiração.
Dr. Cláudio Birolini - Médico chefe da equipe cirúrgica
Dr. Leandro Echenique - Médico Cardiologista
Dr. Guilherme Meyer - Diretor Médico do Hospital DF Star
Dr. Allisson Barcelos Borges - Diretor Geral do Hospital DF Star"