Câmara do Recife rejeita voto secreto para eleição da Mesa Diretora

Texto proposto em 2023 pelo ex-vereador Almir Fernando (PSB) previa o fim do voto secreto em eleições para a Comissão Executiva da Câmara Municipal

A Câmara do Recife rejeitou, nesta segunda-feira (22), uma proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, que instituía o voto secreto na eleição para a Mesa Diretora da Casa. Com 24 votos contrários e 10 votos a favor, o texto foi derrubado.

O texto, de autoria do ex-vereador Almir Fernando (PSB), foi proposto em 2023 e previa a alteração do artigo 11 da Lei Orgânica do Recife. Um dos argumentos defendidos pelo então vereador, à época da proposição, é de que a votação na Câmara dos Deputados acontece de forma secreta, com a segurança do processo garantida por urnas eletrônicas.

Confira como foi a votação dos vereadores sobre o voto secreto para a Comissão Executiva

Contrários

Carlos Muniz (PSB)

Chico Kiko (PSB)

Eduardo Mota (PSB)

Flávia de Nadegi (PV)

Hélio Guabiraba (PSB)

Jô Cavalcanti (PSOL)

Júnior Bocão (PSD)

Júnior de Cleto (PSB)

Kari Santos (PT)

Liana Cirne (PT)

Natália de Menudo (PSB)

Rinaldo Júnior (PSB)

Rodrigo Coutinho (Republicanos)

Samuel Salazar (MDB)

Tadeu Calheiros (MDB)

Wilton Brito (PSB)

Romerinho Jatobá (PSB) - Presidente da Câmara

Zé Neto (PSB) - 1º Vice-Presidente

Professora Ana Lúcia (Republicanos) – 2ª Vice-presidente

Aderaldo Pinto (PSB) - 3º Vice-presidente

Eriberto Rafael (PSB) - 1º Secretário

Cida Pedrosa (PCdoB) - 2ª Secretária

Fabiano Ferraz (MDB) - 1º Suplente

Gilberto Alves (PRD) - 2º Suplente

A favor

Agora é Rubem (PSB)

Alcides Teixeira Neto (Avante)

Davi Muniz (PSD)

Eduardo Moura (Novo)

Felipe Alecrim (Novo)

Gilson Machado Filho (PL)

Luiz Eustáquio (PSB)

Osmar Ricardo (PT)

Thiago Medina (PL)

Fred Ferreira (PL) - 3º Secretário

Mesmo com a rejeição do projeto, a votação expôs discordância até entre os apoiadores do prefeito João Campos (PSB), que são maioria na Casa e na Comissão Executiva. Entre os 10 votos contrários, três foram de apoiadores do prefeito do Recife.

O pessebista Luiz Eustáquio defendeu "autonomia" da Câmara e as prerrogativas dos vereadores, fala que foi endossada pelo petista Osmar Ricardo, que afirmou estar "preocupado" com a Casa.

"Eu sou de um tempo aqui nessa Casa onde vereador tinha mais autonomia. Nós tiramos a autonomia desta Casa e o voto secreto para escolher a Mesa tira a autonomia da Casa", disse Luiz Eustáquio.

"Não pode ser dois pesos e duas medidas. [...] Uma Casa Legislativa tem que ter poder e o poder está entre os vereadores. E aqueles que acham que não, votam da sua forma", afirmou Osmar Ricardo.

Já do lado da oposição, Eduardo Moura afirmou que seu voto a favor do voto secreto é para "se proteger contra a interferência da Prefeitura do Recife" na Casa.

"A Prefeitura do Recife interfere nesta Casa. E o voto secreto, neste caso, seria uma proteção para que a prefeitura não interferisse. A Prefeitura interfere fazendo coação a vereadores, quer determinar que tal pessoa seja eleita, tal pessoa seja secretário, suplente e por aí vai", disse Eduardo.

Representando a Mesa Diretora, Cida Pedrosa (PCdoB), que ocupa o cargo de 2ª Secretária na Comissão Executiva, justificou seu voto contrário à proposta.

"Essa Casa tem que deixar seus atos para a população saber e nos julgar a partir do que a gente vota", apontou.

