Eduardo Bolsonaro diz que solução para tarifas é 'votar a anistia' para o pai em Brasília

Deputado afirmou a empresários que pressão deve ser no Congresso e não nos EUA, e prevê nova "resposta" de Trump ao julgamento de Bolsonaro no STF

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou nesta quinta-feira (4), em Washington, que a única solução para reverter as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos é a aprovação, pelo Congresso brasileiro, de uma anistia para seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Está muito claro que não é uma questão comercial. Então, a melhor maneira para você solucionar isso é em Brasília, não é aqui", disse o deputado a jornalistas. "O primeiro passo é votar a anistia", sentenciou.

A declaração foi dada enquanto uma comitiva da Confederação Nacional da Indústria (CNI) está na capital americana tentando, por vias técnicas e diplomáticas, reverter o "tarifaço". Eduardo Bolsonaro, que não participa do evento da CNI, tem mantido encontros paralelos com empresários.

"Melhor posição para negociar"

Segundo o filho do ex-presidente, uma vez que a anistia seja aprovada, a posição do Brasil na mesa de negociação mudaria drasticamente. "Se votarmos a anistia, eu asseguro com tranquilidade, [...] quem quer que venha aqui negociar, estará sentado em uma melhor posição junto ao pessoal do governo Trump", afirmou.

Ele argumentou que a anistia precisa ser "de verdade", e não apenas "para inglês ver", para que o Brasil recupere sua posição.

Previsão de mais ações dos EUA

Eduardo Bolsonaro também disse acreditar que haverá uma nova reação do governo do presidente Donald Trump ao julgamento de seu pai, que teve início nesta semana no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Como o presidente Trump tem falado publicamente sobre essa perseguição política no Brasil, é de se imaginar que haverá algum tipo de resposta", disse ele. "Pode até não ser amanhã, pode não ser na data do julgamento, mas eu esperaria algum tipo de resposta, sim, nos próximos momentos".

(Com informações do Estadão Conteúdo)

