Política | Notícia

PGR pede condenação do 'núcleo 4' da trama golpista; veja quem faz parte

O núcleo 4 é acusado de espalhar fake news sobre processos eleitorais e instituições; 7 pessoas foram denunciadas. Saiba mais informações

Por Estadão Conteúdo Publicado em 04/09/2025 às 8:03 | Atualizado em 04/09/2025 às 8:33
Alexandre de Moraes e Paulo Gonet
Alexandre de Moraes e Paulo Gonet - GUSTAVO MORENO/STF

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação dos sete réus do "núcleo 4" da trama golpista. O grupo é acusado de espalhar desinformação contra urnas eletrônicas e instituições e de promover ataques virtuais contra militares que não aderissem ao plano de golpe.

Nas alegações finais apresentadas ao Supremo Tribunal Federal (STF) na quarta-feira, 3, a Procuradoria pediu a condenação de Ailton Gonçalves Barros, Angelo Martins Denicoli, Carlos César Moretzsohn Rocha, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques Almeida, Marcelo Bormevet e Reginaldo Vieira de Abreu.

Os réus foram denunciados por organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Veja quem são os réus do núcleo 4:

  • Ailton Moraes Barros, ex-major do Exército;
  • Ângelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército;
  • Carlos César Moretzsohn Rocha, ex-presidente do Instituto Voto Legal;
  • Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército;
  • Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército;
  • Marcelo Araújo Bormevet, policial federal;
  • Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército.

 

