Oposição fará o possível para aprovar a anistia, mesmo que Bolsonaro permaneça inelegível

MILITÂNCIA ANIMADA

Nas manifestações do 7 de Setembro, a oposição vai prometer aprovação integral do projeto de anistia. Apesar da tabuada furada”, de um total de 513 deputados, ao menos 280 votarão para aprovar a medida.

ATÉ QUE APROVA…

…depois de um acordo entre a cúpula do Congresso Nacional com o Supremo Tribunal Federal (STF), o texto poderá ser aprovado. O novo texto que está sendo “costurado” inclui redução de penas de crimes que não envolvam a “abolição do Estado Democrático de Direito”. E o clima se abrandará.

UM MIMO A TRUMP

No Planalto, a reação aos cálculos sobre a aprovação da anistia é que, ao se engajar no debate, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se antecipa para “dar um presente” ao presidente norte-americano.

A MODA PEGOU

Primeiro foi o Senado, agora, o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), informou que as sessões da próxima semana serão semipresencial. A justificativa é que “o país estará acompanhando a parte final do julgamento do ex-presidente Bolsonaro”.

EM DEFESA DO PESCADOR

Um manifesto assinado por parlamentares questiona a burocracia embutida na medida provisória que trata do seguro-defeso. “A pesca artesanal não é apenas uma atividade econômica, é um modo de vida”, diz o deputado Henderson Pinto (MDB-PA). “Precisamos excluir o artigo 71 dessa MP, que ameaça o direito ao seguro-defeso dos pescadores”.

‘NO QUINTO DOS INFERNOS’

Uma moradora do condomínio Solar de Brasília, onde reside o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), perdeu a paciência: vestiu-se de patriota, “infiltrou-se” no movimento e pediu o microfone a pretexto de entoar um hino de louvor. Para surpresa dos bolsonaristas, a vizinha do ex-presidente clamou, “pelo amor de Deus”, que baixassem o som “ou então vão cantar no quinto dos infernos”. Tomaram o microfone e ela foi retirada de cima do caminhão.

E QUE MOMENTO!

No túnel do tempo, na Câmara dos Deputados, o Republicanos inaugurou uma exposição enaltecendo o partido, sua militância e seus “feitos pelo país”. Já Tocantins, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) era afastado do cargo por seis meses, após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por “suposta fraude na compra de frango para a cesta básica” durante a pandemia da covid-19.

PENSE NISSO!

Só faz sentido a Câmara dos Deputados aprovar o projeto da anistia, durante a leitura do voto do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que condena o ex-presidente Bolsonaro a até cerca de 40 anos de cadeia, se o Legislativo der andamento à análise da medida que susta algumas das decisões do Judiciário.

Caso contrário, é o Congresso aprovando uma PEC em um dia e o Supremo derrubando a medida no outro. E de embates, o país está cheio.

Está em andamento — e esse parece ser o melhor caminho — uma articulação para que a anistia não seja tão abrangente como querem os bolsonaristas, zerando todas as penas, mas sim abrandando algumas punições. É o caminho ideal.

O entendimento pode ser o melhor conselho, nessa atual conjuntura.

Pense nisso!