Pré-candidato ao Senado, Silvio Costa Filho declara apoio à releição de Humberto Costa
Em evento do PT, ministro do governo Lula reforçou unidade com o partido do presidente para reelegar o senador petista, prioridade da sigla em 2026
Clique aqui e escute a matéria
O ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho (Republicanos), que já publicizou a intenção de se candidatar ao Senado na eleição de 2026, afirmou, pela primeira vez, que apoia a reeleição do senador Humberto Costa (PT) no pleito do ano que vem.
Ao dar a declaração, feita no último domingo (24) durante o evento de posse de Carlos Veras como presidente estadual do PT, Silvinho se coloca como segundo candidato da chapa apoiada por Lula ao Senado. Em 2026, os pernambucanos elegerão dois senadores.
"Quero publicamente, pela primeira vez, dizer que, independente de qualquer posição, nós do Republicanos em Pernambuco estaremos ao lado e apoiando a reeleição do companhiero Humberto Costa para ser senador da República pelo estado de Pernambuco", declarou Costa Filho, ovacionado.
O gesto de Silvio revela uma aproximação do diretório estadual do Republicanos, presidido localmente por ele, à chapa a ser formada por Lula e pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), que deverá disputar o governo estadual em 2026. Caberá a João, a propósito, definir o segundo candidato do grupo ao Senado.
"O presidente Lula precisa eleger aliados, pessoas em que ele confie, para a partir de 2027 estar no Senado Federal batendo lança, batendo trincheira, para que possa defender a democracia e defender seu governo nesse enfrentamento a esse bolsonarismo que tem feito mal à democracia, tem feito mal às instituições e tem feito mal ao povo brasileiro", completou Silvio Costa Filho.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ao se colocar como segundo nome do grupo Senado, o ministro reforça que está disposto a brigar pelo espaço com os outros possíveis nomes de composição da chapa, como Marília Arraes (Solidariedade), que também estava no evento do PT, e Miguel Coelho (União Brasil).
Coelho, vale dizer, embora seja aliado de João, é visto como opção distante entre o núcleo duro petista por integrar um partido alinhado ao bolsonarismo.
Ainda no evento, Silvio Costa Filho também fez aceno ao presidente nacional do PT, Edinho Silva, que acompanhou presencialmente a posse de Carlos Veras.
"O presidente Lula tem me dito que está muito feliz em ter você [Edinho] à frente da presidencia do PT. O PT chega para as eleições de 2026 muito mais unificado, muito mais unido, muito mais junto para fazer o enfrentamento, e o senhor, presidente Edinho, tem muita responsabilidade nesse momento, para que a gente possa unir o centro democrático brasileiro, para que o presidente Lula possa se reeleger presidente da República pela quarta vez", acrescentou.
Em junho passado, em entrevista ao videocast Cena Política, do JC Play, Silvio Costa Filho afirmou que, numa eventual candidatura do seu correligionário Tarcísio de Freitas à presidência da República, terá liberdade para apoiar Lula a nível local, com anuência do partido.
"O Republicanos já apoiou na eleição passada o ex-presidente, mas em Pernambuco foi liberado [para votar em outro candidato]. Então, eu estarei ao lado do presidente Lula, e o partido sabe a nossa posição. Aqui em Pernambuco o Republicanos sabe que nós não teremos dificuldade em apoiar o presidente Lula", garantiu.