Julgamento de Jair Bolsonaro no STF começa em setembro; veja datas

A pedido do relator, Moraes, sessões extraordinárias da Primeira Turma foram convocadas pelo ministro Cristiano Zanin e ocorrerão em 5 datas

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para o início de setembro o julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e dos demais integrantes do chamado "núcleo 1" da ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado em 2022.

A decisão de pautar o julgamento foi anunciada pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, que convocou sessões extraordinárias para analisar o caso.

O julgamento foi liberado para pauta pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, na última quinta-feira (14), um dia após o encerramento do prazo para que as defesas dos réus apresentassem suas alegações finais no processo.

Confira o calendário do julgamento:

As sessões extraordinárias da Primeira Turma do STF foram marcadas para cinco dias específicos:

2 de setembro (terça-feira): Sessões pela manhã e à tarde.

3 de setembro (quarta-feira): Sessão pela manhã.

9 de setembro (terça-feira): Sessões pela manhã e à tarde.

10 de setembro (quarta-feira): Sessão pela manhã.

12 de setembro (sexta-feira): Sessões pela manhã e à tarde, data prevista para a conclusão.

A marcação das datas representa um passo decisivo na ação penal, que agora caminha para seu desfecho. O julgamento é um dos mais aguardados da história recente do país e definirá o futuro político do ex-presidente.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

