Julgamento de Jair Bolsonaro no STF começa em setembro; veja datas
A pedido do relator, Moraes, sessões extraordinárias da Primeira Turma foram convocadas pelo ministro Cristiano Zanin e ocorrerão em 5 datas
Clique aqui e escute a matéria
O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para o início de setembro o julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e dos demais integrantes do chamado "núcleo 1" da ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado em 2022.
A decisão de pautar o julgamento foi anunciada pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, que convocou sessões extraordinárias para analisar o caso.
O julgamento foi liberado para pauta pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, na última quinta-feira (14), um dia após o encerramento do prazo para que as defesas dos réus apresentassem suas alegações finais no processo.
Confira o calendário do julgamento:
As sessões extraordinárias da Primeira Turma do STF foram marcadas para cinco dias específicos:
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- 2 de setembro (terça-feira): Sessões pela manhã e à tarde.
- 3 de setembro (quarta-feira): Sessão pela manhã.
- 9 de setembro (terça-feira): Sessões pela manhã e à tarde.
- 10 de setembro (quarta-feira): Sessão pela manhã.
- 12 de setembro (sexta-feira): Sessões pela manhã e à tarde, data prevista para a conclusão.
A marcação das datas representa um passo decisivo na ação penal, que agora caminha para seu desfecho. O julgamento é um dos mais aguardados da história recente do país e definirá o futuro político do ex-presidente.
(Com informações do Estadão Conteúdo)