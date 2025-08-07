Trump comemora entrada em vigor de tarifas: 'bilhões de dólares estão fluindo para os EUA'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Chamadas "tarifas recíprocas" foram atualizadas à 1h01 desta quinta, pelo horário de Brasília. No total, são 94 países diretamente atingidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou a entrada em vigor das tarifas recíprocas sobre produtos de 69 parceiros comerciais, no início da madrugada desta quinta-feira (7). "É meia-noite!!! Bilhões de dólares em tarifas estão agora fluindo para os Estados Unidos da América!", disse Trump, em publicação na Truth Social.

"Bilhões de dólares, principalmente de países que têm se aproveitado dos Estados Unidos por muitos anos, rindo ao longo do caminho, começarão a fluir para os EUA. A única coisa que pode parar a grandeza da América seria um tribunal de esquerda radical que quer ver nosso país falhar!", escreveu o presidente americano, em outra publicação na mesma plataforma.

As chamadas "tarifas recíprocas" foram atualizadas à 1h01 desta quinta, pelo horário de Brasília. No total, são 94 países diretamente atingidos, entre eles o Brasil, que está sujeito a uma taxa de 10%, além dos 40% adicionais impostos por Trump sob a justificativa de perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

