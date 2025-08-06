Lula quer debate com Brics sobre possível resposta conjunta a tarifaço de Trump
Lula afirmou que primeiro vai ligar para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e para o presidente da China, Xi Jinping, por conta do tarifaço
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (6), em entrevista à Reuters, que planeja ligar para os líderes do Brics para debater a possibilidade de uma resposta conjunta do grupo ao tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Além de Brasil, China e Índia, também integram o grupo Brics, que reúne economias emergentes, a África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia, Irã e Rússia.
POSIÇÃO UNIFICADA
Segundo Lula, a ideia é construir uma posição unificada entre os países emergentes diante do que considera uma "ação abusiva" do governo Trump.
"Vou tentar fazer uma discussão com eles sobre como é que cada um está dentro da situação, qual é a implicação que tem em cada país, para a gente poder tomar uma decisão", disse Lula. "É importante lembrar que o Brics tem dez países no G-20", referindo-se ao grupo que reúne 20 das maiores economias do mundo.
Ele também anunciou que conversará com Modi nesta quinta-feira e que pretende organizar uma missão empresarial à Índia nos próximos meses para expandir mercados.
SEM BASE IDEOLÓGICA
Nesse sentido, o presidente reforçou que suas relações internacionais não têm base ideológica, mas são construídas em torno de interesses estratégicos e econômicos.
Segundo ele, o diálogo com diferentes chefes de Estado - independentemente de espectros políticos - tem como objetivo central gerar benefícios concretos para os países envolvidos. A sinalização vem num momento de forte tensão comercial com os EUA e de reaproximação com países asiáticos como a China, após o governo de Jair Bolsonaro (PL).
Apesar das críticas à nova postura de Trump na economia e ao impacto das tarifas sobre o Brasil, Lula reafirmou que pretende convidar pessoalmente o presidente norte-americano para a COP-30 marcada para novembro de 2025 em Belém (PA).
Segundo ele, a conferência climática precisa incluir todos os atores globais relevantes. "Ele não pode ficar de fora", disse em meio ao clima diplomático deteriorado.
"Trump está jogando fora a oportunidade de conversar com presidente mais democrático da América Latina", disse Lula. "Se Trump soubesse que eu gosto de conversar, ele já teria conversado comigo."
Nesta quarta-feira, entrou em vigor a tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros, que se soma à tarifa recíproca de 10%, totalizando 50%. A Casa Branca, no entanto, excluiu da sobretaxa 694 itens, como aviões da Embraer, suco de laranja e petróleo.