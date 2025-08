Prisão domiciliar: Moraes autoriza Bolsonaro a receber visitas de filhos, cunhadas e netos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com informações do Estadão*

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta quarta-feira (6), o ex-presidente Jair Bolsonaro receber visitas de seus filhos, cunhadas e netos em sua residência em Brasília.

Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro na última segunda-feira (4) e proibiu o ex-presidente de receber visitas, com exceção dos seus advogados, e de usar celular.

“Autorizo as visitas dos filhos, cunhadas, netas e netos do custodiado, sem necessidade de prévia comunicação, com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas”, afirmou Moraes no despacho publicado há pouco na PET 14.129/DF, que investiga uma suposta tentativa de obstrução de justiça pelo ex-presidente e seu filho, Eduardo Bolsonaro (PL).

Visitas recentes

Até o final, dessa terça-feira (5), pelo menos sete aliados de Jair Bolsonaro protocolaram pedidos de vista nos autos da na ação penal 2668 - que julga o ‘núcleo crucial’ da trama golpista em favor de Jair Bolsonaro.

Apresentaram petições:

Senador Magno Malta (PL-ES);

Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ);

Marcos M(PL-MS);

Marcelo Moraes (PL-RS);

Tenente-Coronel Zucco (PL-RS);

Eros Biondini (PL-MG);

Geraldo do Amaral (PL-MG).

Sobre a prisão

A prisão foi decretada por descumprimento de medidas cautelares e a defesa já anunciou que irá recorrer. Para Moraes, Bolsonaro “reiterou sua conduta delitiva” na produção de imagens, ligações de áudio e vídeo e na “divulgação maciça do seu apoio” às sanções aplicadas pelos EUA ao Brasil, “com o claro intuito de obstrução da Justiça”.

O ex-presidente está proibido de usar redes sociais, direta ou indiretamente, além de ser obrigado a utilizar tornozeleira eletrônica e a cumprir toque de recolher, entre outras medidas cautelares.

A decisão foi concretizada após o senador Flávio Bolsonaro divulgar vídeo nas redes sociais com declarações do ex-presidente que foram veiculadas remotamente em manifestações de apoiadores no último domingo. A postagem foi apagada logo depois. Bolsonaro está proibido de usar redes sociais, seja diretamente ou por intermédio de terceiros.

