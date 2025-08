Reprovação ao STF cresce e atinge 36% dos brasileiros, aponta Datafolha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A reprovação à atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) cresceu e agora atinge 36% dos brasileiros. É o que aponta uma nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta terça-feira (5). De acordo com o levantamento, o percentual dos que aprovam o trabalho dos magistrados é de 29%, enquanto 31% o consideram regular.

A pesquisa também revela que, para uma ampla maioria de 68% dos entrevistados, a Corte prioriza os próprios interesses, enquanto apenas 27% acreditam que os ministros pensam em primeiro lugar na população.

A imagem do STF piorou desde a última medição, em março de 2024, quando a reprovação era de 28% e a aprovação, de 29%.

É crucial notar que a pesquisa foi realizada nos dias 29 e 30 de julho, ou seja, antes da decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), um evento que acirrou ainda mais o debate sobre a Corte.

Polarização extrema

O Datafolha mostra que o STF se tornou um dos principais pontos da polarização política do país.

Entre os apoiadores de Bolsonaro, a reprovação à Corte é massiva: 81%.

Já entre os eleitores de Lula, a avaliação é majoritariamente positiva: 59% de aprovação.

Congresso Nacional também é mal avaliado

A mesma pesquisa Datafolha revelou que o Congresso Nacional também enfrenta alta desaprovação, com 35% dos brasileiros considerando a atuação de deputados e senadores ruim ou péssima, contra apenas 18% de aprovação. A percepção de que os parlamentares priorizam os próprios interesses (78%) é ainda maior do que a registrada para os ministros do STF. A piora na imagem do Legislativo está atrelada aos recentes embates com o governo Lula.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

