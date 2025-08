SBT comete gafe e exibe plantão mudo sobre a prisão de Jair Bolsonaro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O SBT cometeu uma gafe no início da noite da última segunda-feira(4), ao interromper sua programação para anunciar que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, havia decretado a prisão preventiva de Jair Messias Bolsonaro. O plantão da emissora foi ao ar sem áudio.

A inserção durante um episódio de Chaves, antes do Aqui Agora, pegou o público de surpresa nas redes sociais. Foram cerca de 50 segundo sem áudio, causado por uma falha técnica.

Nas redes sociais, os telespectadores do canal notaram a falha e rapidamente comentaram sobre a situação. A emissora retomou a cobertura sobre a prisão preventiva do ex-presidente dentro do Aqui Agora, com Dani Brandi e Marco Paggeti.

“Alguém invadiu os estúdios do SBT e desligou os cabos de áudio! Alguém socorre pelo amor de Deus”, comentou uma seguidora. “Coitado do SBT, parece uma zica bem feita para a emissora gente, nada dá certo”, opinou outra.

