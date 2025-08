Saída de Daniela Lima da GloboNews foi motivada por resultado de pesquisa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A demissão de Daniela Lima da GloboNews na última segunda-feira(4), ainda repercute nas redes sociais. A jornalista, que era âncora do Conexão GloboNews ao lado de Camila Bomfim e Leilane Neubarth, foi avisada da sua saída minutos antes de entrar no ar.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a TV Globo tomou a decisão do desligamento de Daniela, após o resultado de uma pesquisa feita pelo Instituto Quaest.

A pesquisa foi apresentada para os espectadores do canal no segundo trimestre deste ano e nela, os assinantes afirmaram que consideram o canal de notícias do Grupo Globo como uma ‘emissora de esquerda’.

Além disso, o público indicou que a linha editorial do canal seria alinhada à narrativa de partidos como PT e PSOL, além de se sentirem incomodados com brigas ao vivo e análises políticas com teor irônico, numa crítica direta aos apresentadores e comentaristas.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br