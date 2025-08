Barroso nega pedido do TCE-PE contra contrato de publicidade do Governo de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

TCE pediu cassação de liminar do TJPE que liberou execução de contrato suspenso anteriormente pelo órgão de contas; entenda situação

Clique aqui e escute a matéria

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), negou a concessão de uma liminar imediata requerida pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) que buscava suspender pagamentos relacionados a campanhas publicitárias da gestão de Raquel Lyra (PSD).



A decisão de Barroso implica que o STF ouvirá a empresa interessada no mandado de segurança e a Procuradoria Geral da República antes de proferir uma decisão definitiva.

O presidente do TCE-PE, Valdecir Pascoal, havia solicitado que a liminar fosse concedida de imediato, sem a necessidade de ouvir as partes interessadas previamente.



Pedido ao STF aconteceu na segunda-feira (04)

O TCE-PE havia protocolado o Pedido de Suspensão de Segurança no STF na última segunda-feira (04), com o objetivo de restabelecer os efeitos de uma decisão cautelar emitida por sua Primeira Câmara.

Esta cautelar inicial do TCE-PE, aprovada por unanimidade, não suspendeu o contrato de publicidade em si, mas determinou a suspensão de pagamentos de campanhas publicitárias consideradas não essenciais, resguardando os serviços já prestados e autorizando campanhas emergenciais.



A ida do TCE ao Supremo Tribunal Federal ocorreu após uma decisão liminar do TJPE, proferida pelo desembargador Fernando Cerqueira, ter suspendido os efeitos da cautelar do TCE-PE.

O TJPE argumentou que a sustação contratual seria competência exclusiva da Assembleia Legislativa.

No entanto, o TCE-PE entende que tal decisão desconsidera precedentes do próprio STF que asseguram aos Tribunais de Contas o poder de adotar medidas acautelatórias para proteger o erário e garantir o controle externo.

TCE-PE criticou a decisão do Tribunal de Justiça



Em sua petição ao STF, o TCE-PE criticou a decisão do TJPE por causar "lesão à ordem pública" e "segurança jurídica" ao reduzir o alcance da atividade de controle.

Para o presidente do TCE-PE, Valdecir Pascoal, o ingresso no STF representa a "legítima e necessária defesa de suas prerrogativas estabelecidas na Constituição de 1988", reafirmando que tais ações fazem parte do estado democrático de direito.

Entenda a 'CPI da Publicidade'



A "CPI da Publicidade" foi protocolada na Alepe na última segunda-feira (04).

O objetivo é investigar a licitação do contrato de publicidade do Governo, que foi motivo de uma cautelar no Tribunal de Contas, derrubada através de liminar julgada pelo Tribunal de Justiça.

A CPI tem a assinatura de 18 deputados, incluindo o presidente da Casa, Álvaro Porto (PSDB).

Os argumentos da oposição concentram-se em dois eixos:

a complexidade e o valor do contrato de publicidade, avaliado em R$ 1,2 bilhão e com período de duração de 10 anos;

a suposta relação entre a empresa vencedora e o primo de Raquel Lyra, o que poderia configurar conflito de interesse.

Horas depois de deputados da oposição conseguirem aprovar a abertura de uma CPI, Raquel Lyra, durante evento no Palácio do Campo das Princesas, afirmou que há "uma criação de narrativas pensando nas próximas eleições" e assegurou não ter medo de dificuldades.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />