Com investimentos de R$ 7,4 milhões, novos equipamentos e veículos integram o programa Juntos pela Segurança em Pernambuco

No Palácio do Campo das Princesas, a cerimônia contemplou novos veículos e itens para Polícia Militar, Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros

Nesta sexta-feira (18), a governadora Raquel Lyra (PSD), através de uma ação do programa Juntos pela Segurança, divulgou um novo pacote de R$ 7,4 milhões em equipamentos voltados à modernização das forças de segurança pública de Pernambuco.

A solenidade, que aconteceu no Palácio do Campo das Princesas, com a participação da vice-governadora Priscila Krause, contemplou novos veículos e itens de alta precisão para Polícia Militar, Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros com recursos na ordem de R$ 6,6 milhões.

Além disso, também foram entregues caminhonetes 4x4 para uso do trabalho operacional da Polícia Militar, com recursos do Tesouro Estadual, no valor de R$ 804,3 mil ao ano.

“Nós temos a melhor tropa do Brasil e ela tem que estar bem equipada para poder garantir que eles possam trabalhar na sua plenitude. E, logo em agosto, mais 2.400 policiais militares serão nomeados. Tudo isso para que todo mundo possa trabalhar com segurança e prestar o melhor serviço à população”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Novos equipamentos

Com os recursos de R$ 6,6 milhões, foram adquiridos diversos equipamentos, como:

675 simulacros tipo pistola

75 miras holográficas e magnificadores óticos

526 coletes dissimulados

10 dispositivos móveis multiespectrais para o Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB),

Imagem de simulacros e equipamentos novos do programa Juntos pela Segurança - Hesíodo Góes/Secom

Também foram adquiridos cinco micro-ônibus, três para a PMPE e dois para o Corpo de Bombeiros, além de um caminhão-tanque abastecedor de querosene de aviação (QAV) para o Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER) que vai reforçar a autonomia da aviação policial.

Os valores são oriundos do Tesouro Nacional, do Fundo Nacional de Segurança Pública e de convênio com o Banco Central do Brasil.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ivanildo Torres, destacou o impacto direto dos novos equipamentos na rotina da Corporação.

“São equipamentos de última geração, utilizados por forças especiais no mundo inteiro, e que, para nós, vão proporcionar uma resposta mais eficiente frente à criminalidade. Além disso, há o reforço na frota com viaturas 4x4, fundamentais por permitirem o acesso a áreas rurais e de difícil circulação”, explicou o comandante.

Representando o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, o subcomandante-geral, coronel Iremberg Leal Barros, enfatizou a importância dos micro-ônibus entregues para a mobilidade e logística das operações.

“Eles serão direcionados para o nosso Grupamento Marítimo, principalmente no transporte de tropa, que hoje é uma necessidade muito grande. Temos entre 30 e 40 militares que precisam ser transportados diariamente e esses ônibus vão ajudar bastante. Também vão ser utilizados em operações, tanto no período de inverno, quanto no período de verão”, disse o coronel.

