Empresários americanos pressionam por diálogo para evitar tarifa de 50% contra o Brasil

U.S. Chamber, a maior organização empresarial do mundo, e AmCham Brasil, a maior câmara americana fora dos EUA, lideram o apelo pelo diálogo

A Câmara de Comércio dos Estados Unidos (U.S. Chamber) e a AmCham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil) divulgaram uma carta conjunta e uma nota em defesa do diálogo comercial entre Brasil e Estados Unidos.

O objetivo é superar a crise causada pela proposta de aplicação de uma tarifa de 50% aos produtos brasileiros exportados para o mercado americano, prevista para entrar em vigor em 1º de agosto.



As duas entidades solicitam aos governos dos Estados Unidos e do Brasil que se engajem em negociações para evitar a implementação da tarifa.

Segundo a nota conjunta, “a imposição dessa medida como resposta a questões políticas mais amplas tem o potencial de causar danos graves a uma das relações econômicas mais importantes dos Estados Unidos, além de estabelecer um precedente preocupante”.



Impactos potenciais da tarifa



Os empresários alertam que a tarifa proposta de 50% traria consequências significativas para a economia americana e para a relação bilateral:

afetaria produtos essenciais às cadeias produtivas e aos consumidores norte-americanos;



elevaria os custos para as famílias e reduziria a competitividade de setores produtivos estratégicos dos Estados Unidos;



mais de 6.500 pequenas empresas nos Estados Unidos dependem de produtos importados do Brasil;



3.900 empresas norte-americanas têm investimentos no Brasil.

o Brasil está entre os dez principais mercados para exportações dos Estados Unidos, sendo destino de aproximadamente US$ 60 bilhões em bens e serviços americanos a cada ano.

Relação comercial e solução negociada



A nota destaca que “uma relação comercial estável e produtiva entre as duas maiores economias das Américas beneficia consumidores, sustenta empregos e promove prosperidade em ambos os países”.



Para apoiar a resolução, a U.S. Chamber e a AmCham Brasil afirmam que estão à disposição para “apoiar iniciativas que favoreçam uma solução negociada, pragmática e construtiva — que evite a escalada da atual situação e garanta a continuidade de um comércio bilateral mutuamente vantajoso”.



Entidades envolvidas



A U.S. Chamber of Commerce é a maior organização empresarial do mundo, representando empresas de todos os portes e setores da economia.

Seus membros incluem desde pequenos negócios e câmaras de comércio locais até grandes corporações e associações setoriais.



A AmCham Brasil é a maior entidade multissetorial do Brasil e a maior Câmara Americana de Comércio entre as 117 existentes fora dos Estados Unidos.

Presente no Brasil desde 1919, a AmCham Brasil representa cerca de 3.500 empresas.

