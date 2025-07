Presidente do União Brasil vê chance 'muito remota' de apoiar reeleição de Lula em 2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente do União Brasil, o pernambucano Antônio Rueda, afirmou ser "muito remota" a chance de o partido apoiar a reeleição de Lula nas eleições de 2026. De acordo com o dirigente, a sigla trabalha na pré-candidatura de Ronaldo Caiado, atualmente governador de Goiás.

"Eu tenho uma convicção muito própria que, se a gente fosse tirar uma fotografia, acho muito remota a possibilidade de esse partido caminhar com o governo do presidente Lula", disse Rueda em entrevista à Globonews na última quarta-feira (2).

Ainda que a candidatura própria do partido não se concretize, Rueda afirmou que a maior probabilidade é de a legenda rumar com um candidato mais à direita.

"O partido exerce uma democracia interna, mas hoje o termômetro do nosso partido é uma candidatura própria, de centro-direita. Esse é o tom que o União Brasil deve dar", afirmou o presidente.

Atualmente, o União Brasil tem três ministérios no governo Lula: Comunicações, Turismo e Integração e Desenvolvimento Regional. De acordo com o blog de Andréia Sadi, a legenda busca mais espaço e quer também a presidência do Branco do Brasil e dos Correios.

Decisão sairá após oficialização de federação com PP

O martelo sobre o apoio do partido em 2026 será batido no mês de agosto, quando será oficializada a federação do União Brasil com o Progressistas (PP).

"Logo após esse momento, esse tema de entrega de ministérios vai vir à baila, tanto no União quanto no PP. E, a partir daí, a gente vai desenvolver se a gente vai continuar no governo e se nossos ministros, deputados filiados, continuarão", disse Rueda.



A união dos partidos também deverá mexer no tabuleiro das candidaturas ao Senado em Pernambuco, uma vez que os presidentes estaduais das duas legendas, o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho e o deputado federal Eduardo da Fonte, querem disputar o cargo.

Miguel e a família Coelho, como se sabe, integram o grupo do prefeito do Recife, João Campos (PSB), enquanto Dudu da Fonte é aliado de primeira hora da governadora Raquel Lyra (PSD). Os dois líderes do Executivo devem se enfrentar na disputa pelo governo do estado em 2026.