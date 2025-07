De olho em 2026, João Campos se reúne com presidente nacional do Cidadania e fala em "frente democrática ampla"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em viagem a Brasília, o prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos (PSB), se encontrou nesta quarta-feira (2) com o presidente nacional do Cidadania, Comte Bittencourt, para discutir o futuro dos dois partidos visando alianças para as próximas eleições, em 2026.

"Essa foi a nossa primeira conversa após a decisão unânime da Executiva Nacional do seu partido, o Cidadania, de abrir caminho para uma construção conjunta com o PSB. Esse diálogo marca mais um passo importante na consolidação de uma frente democrática ampla, capaz de agregar ideias, respeitar diferenças e apontar soluções reais para os desafios do nosso País", disse João Campos.

Na Executiva Nacional, o Cidadania optou pela continuidade da construção de um projeto conjunto com o PSB. "Ótima oportunidade de reencontrar o prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, para debatermos o futuro do nosso País. É o início do entendimento entre os dois partidos", frisou Comte Bittencourt.

Após o encontro, João Campos enalteceu essa aproximação com o Cidadania. "Seguiremos somando esforços, construindo convergências e mantendo sempre aberta a porta do entendimento. É assim que acredito que podemos oferecer um futuro melhor para o Brasil", finalizou.