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Pernambuco | Notícia

Ônibus é incendiado durante protesto contra a morte de jovem no Recife

Segundo a PRF, manifestação teria sido motivada pela morte de um jovem da comunidade de Vila dos Milagres, no Ibura; não houve registro de vítimas

Por JC Publicado em 20/09/2026 às 11:59 | Atualizado em 20/09/2026 às 13:35
Ônibus incendiado em protesto no Ibura
Ônibus incendiado em protesto no Ibura - Divulgação

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Um ônibus foi incendiado durante um protesto em trecho da BR-101, na Zona Oeste do Recife, na noite deste sábado (19). Não houve registro de vítimas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os manifestantes informaram que o protesto foi motivado pela morte de um jovem da comunidade de Vila dos Milagres, no bairro do Ibura.

Imagens divulgadas pela PRF mostram o ônibus incendiado e a rodovia interditada. O Corpo de Bombeiros esteve no local e a rodovia foi totalmente liberada às 21h50.

Segundo informações do Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE), cerca de oito homens mandaram os passageiros e o motorista descerem do transporte. 

Divulgação
Ônibus incendiado em protesto no Ibura - Divulgação

*Aguardando informações do Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE).

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