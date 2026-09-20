Ônibus é incendiado durante protesto contra a morte de jovem no Recife
Segundo a PRF, manifestação teria sido motivada pela morte de um jovem da comunidade de Vila dos Milagres, no Ibura; não houve registro de vítimas
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Um ônibus foi incendiado durante um protesto em trecho da BR-101, na Zona Oeste do Recife, na noite deste sábado (19). Não houve registro de vítimas.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os manifestantes informaram que o protesto foi motivado pela morte de um jovem da comunidade de Vila dos Milagres, no bairro do Ibura.
Imagens divulgadas pela PRF mostram o ônibus incendiado e a rodovia interditada. O Corpo de Bombeiros esteve no local e a rodovia foi totalmente liberada às 21h50.
Segundo informações do Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE), cerca de oito homens mandaram os passageiros e o motorista descerem do transporte.
*Aguardando informações do Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE).