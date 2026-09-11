Ônibus pega fogo no Derby, na área central do Recife; faixa precisou ser interditada

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Veículo seguia para o terminal com entre 15 e 20 passageiros; ninguém ficou ferido

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Um ônibus da linha Alto José Bonifácio – Joana Bezerra pegou fogo na tarde desta sexta-feira (11), no bairro do Derby, na área central do Recife. O veículo seguia em direção ao terminal e transportava entre 15 e 20 passageiros.

Segundo informações apuradas no local pela equipe de jornalismo da TV Jornal/SBT, pouco depois de um passageiro embarcar na parada do Derby, na Avenida Agamenon Magalhães, o motorista sentiu um forte calor na região do pedal do ônibus.

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Ao verificar a situação, o motorista percebeu que as chamas haviam começado na parte inferior do veículo. Ele ainda tentou controlar o fogo utilizando um extintor.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para combater o incêndio. Para a ocorrência, foi empregada uma viatura de combate a incêndio. A equipe realizou o combate às chamas e, após a extinção do fogo, a área foi isolada e entregue aos órgãos competentes para as providências necessárias.

Durante o atendimento, uma faixa da Avenida Agamenon Magalhães precisou ser interditada.

Não houve registro de vítimas. As causas do incêndio ainda não foram confirmadas.

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