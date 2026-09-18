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Santa Cruz se aproxima de 200 mil torcedores na Série C e deve ter um dos maiores públicos do fim de semana

Com mais de 37 mil ingressos vendidos para domingo, torcida coral pode elevar número acumulado e deixar clube perto de 200 mil pagantes

Por Thiago Seabra Publicado em 18/09/2026 às 14:20
Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco.
Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco. - JAILTON JR./JC IMAGEM

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O Santa Cruz deve aparecer entre os clubes com os maiores públicos do futebol brasileiro neste fim de semana. A Cobra Coral já confirmou a venda de mais de 37 mil ingressos para o confronto contra o Floresta, neste domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco, pela terceira rodada do quadrangular da Série C.

Além de reforçar a presença da torcida na fase decisiva da competição, o público fará o Santa Cruz se aproximar de uma marca expressiva na atual edição da Série C: 200 mil torcedores nos jogos como mandante.

Marca de 180 mil torcedores deve ser atingida neste fim de semana

Antes da partida contra o Floresta, o Santa Cruz acumulava 145.589 pagantes em dez jogos pela Série C, com média de 14.559 torcedores por partida.

Considerando os mais de 37 mil ingressos já vendidos para o duelo deste domingo, o clube chegará a pelo menos 182.589 torcedores no campeonato.

Com isso, faltarão cerca de 17.411 torcedores para que o Santa Cruz alcance a marca de 200 mil pagantes na Série C.

Depois do confronto com o Floresta, o Tricolor ainda terá apenas mais um jogo como mandante na competição: contra o Maringá, pela quinta rodada do quadrangular, no dia 3 de outubro.

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Santa Cruz tem maior média de público das Séries B e C

Os números também colocam o Santa Cruz em destaque quando são considerados os 40 clubes das Séries B e C do Campeonato Brasileiro.

Com 145.589 pagantes em dez partidas, o Tricolor aparece atualmente com o quarto maior público acumulado entre as duas divisões. Apenas Fortaleza, Sport e Ceará estão à frente no total.

  1. Fortaleza: 191.239 pagantes | Série B
  2. Sport: 160.076 pagantes | Série B
  3. Ceará: 150.526 pagantes | Série B
  4. Santa Cruz: 145.589 pagantes | Série C

O número chama atenção porque os três clubes que aparecem à frente fizeram 14 jogos, enquanto o Santa Cruz disputou dez partidas como mandante consideradas no levantamento.

Na média, o cenário é diferente, visto que a Cobra Coral tem menos jogos disputados. O Santa Cruz registra 14.559 torcedores por jogo, acima dos três clubes que possuem maior público acumulado.

  • Santa Cruz: 14.559
  • Fortaleza: 13.660
  • Sport: 11.434
  • Ceará: 10.752

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Mais de 37 mil ingressos vendidos para Santa Cruz x Floresta

A expectativa de público para domingo é reforçada pela procura antecipada pelos ingressos. O Santa Cruz já informou a venda de mais de 37 mil entradas para o duelo com o Floresta.

A partida será disputada na Arena de Pernambuco, onde o Tricolor vem mandando seus jogos nesta Série C. O confronto vale pela terceira rodada do quadrangular.

O Santa Cruz chega ao jogo na liderança do grupo, após vencer Botafogo-PB e Maringá nas duas primeiras rodadas. O Floresta, por sua vez, soma uma derrota e uma vitória na fase decisiva.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.