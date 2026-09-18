Santa Cruz se aproxima de 200 mil torcedores na Série C e deve ter um dos maiores públicos do fim de semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com mais de 37 mil ingressos vendidos para domingo, torcida coral pode elevar número acumulado e deixar clube perto de 200 mil pagantes

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Santa Cruz deve aparecer entre os clubes com os maiores públicos do futebol brasileiro neste fim de semana. A Cobra Coral já confirmou a venda de mais de 37 mil ingressos para o confronto contra o Floresta, neste domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco, pela terceira rodada do quadrangular da Série C.

Além de reforçar a presença da torcida na fase decisiva da competição, o público fará o Santa Cruz se aproximar de uma marca expressiva na atual edição da Série C: 200 mil torcedores nos jogos como mandante.

Marca de 180 mil torcedores deve ser atingida neste fim de semana



Antes da partida contra o Floresta, o Santa Cruz acumulava 145.589 pagantes em dez jogos pela Série C, com média de 14.559 torcedores por partida.

Considerando os mais de 37 mil ingressos já vendidos para o duelo deste domingo, o clube chegará a pelo menos 182.589 torcedores no campeonato.

Com isso, faltarão cerca de 17.411 torcedores para que o Santa Cruz alcance a marca de 200 mil pagantes na Série C.

Depois do confronto com o Floresta, o Tricolor ainda terá apenas mais um jogo como mandante na competição: contra o Maringá, pela quinta rodada do quadrangular, no dia 3 de outubro.

Santa Cruz tem maior média de público das Séries B e C

Os números também colocam o Santa Cruz em destaque quando são considerados os 40 clubes das Séries B e C do Campeonato Brasileiro.

Com 145.589 pagantes em dez partidas, o Tricolor aparece atualmente com o quarto maior público acumulado entre as duas divisões. Apenas Fortaleza, Sport e Ceará estão à frente no total.

Fortaleza: 191.239 pagantes | Série B Sport: 160.076 pagantes | Série B Ceará: 150.526 pagantes | Série B Santa Cruz: 145.589 pagantes | Série C

O número chama atenção porque os três clubes que aparecem à frente fizeram 14 jogos, enquanto o Santa Cruz disputou dez partidas como mandante consideradas no levantamento.

Na média, o cenário é diferente, visto que a Cobra Coral tem menos jogos disputados. O Santa Cruz registra 14.559 torcedores por jogo, acima dos três clubes que possuem maior público acumulado.

Santa Cruz: 14.559

14.559 Fortaleza: 13.660

13.660 Sport: 11.434

11.434 Ceará: 10.752

Mais de 37 mil ingressos vendidos para Santa Cruz x Floresta

A expectativa de público para domingo é reforçada pela procura antecipada pelos ingressos. O Santa Cruz já informou a venda de mais de 37 mil entradas para o duelo com o Floresta.

A partida será disputada na Arena de Pernambuco, onde o Tricolor vem mandando seus jogos nesta Série C. O confronto vale pela terceira rodada do quadrangular.

O Santa Cruz chega ao jogo na liderança do grupo, após vencer Botafogo-PB e Maringá nas duas primeiras rodadas. O Floresta, por sua vez, soma uma derrota e uma vitória na fase decisiva.