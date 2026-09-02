Polícias Civil e Militar investigam incêndio de ônibus com motorista dentro em Olinda
Motorista foi abordado em Jardim Brasil e levado até a Vila Popular, onde o coletivo foi incendiado; suspeita foi conduzida à delegacia
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Um ônibus foi incendiado com o motorista dentro na noite dessa terça-feira (1º), na Vila Popular, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Segundo a Polícia Civil, o motorista teria sido abordado no bairro de Jardim Brasil e levado por criminosos até o local onde o coletivo foi incendiado.
O motorista conseguiu sair do veículo e foi afastado do trabalho após o episódio. Na manhã desta quarta-feira (2), o Sindicato dos Rodoviários realizou um protesto cobrando mais segurança para a categoria.
De acordo com a Polícia Civil, este é o terceiro caso de incêndio ou tentativa de incêndio contra ônibus registrado na Região Metropolitana do Recife neste ano. As outras ocorrências aconteceram no Ibura, em abril, e na comunidade do Detran, em maio.
Polícia investiga autoria
O diretor da Diretoria Especializada da Polícia Civil de Pernambuco, delegado Ivaldo Pereira, afirmou que três inquéritos foram abertos para investigar os casos. Segundo ele, a polícia já possui linhas de investigação sobre os possíveis autores.
"Já temos algumas linhas em relação à autoria. Muito brevemente essas pessoas com certeza responderão pelos crimes perpetrados", afirmou o delegado.
Uma mulher foi conduzida à delegacia após o episódio mais recente. Segundo Ivaldo Pereira, ela estava com um isqueiro e um pneu. A suspeita foi ouvida e liberada? [**informação não confirmada no áudio**]. A investigação continua para esclarecer a participação dela no crime.
A Polícia Civil também informou que busca imagens e outros elementos que possam ajudar na identificação dos responsáveis pelo ataque.
Polícia Militar afirma manter policiamento
O diretor de planejamento operacional da Polícia Militar, coronel João Barros, afirmou que a corporação mantém policiamento nas áreas consideradas de maior risco e que existe uma força-tarefa voltada ao acompanhamento das ocorrências relacionadas ao transporte público.
Segundo ele, os ataques contra ônibus não têm necessariamente relação com os roubos a coletivos. A PM informou que houve redução de 44% nos roubos de ônibus neste ano e de 51% em agosto.
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Sobre os incêndios, o coronel afirmou que três ocorrências desse tipo foram registradas em 2026, no Ibura, no Detran e, agora, na Vila Popular.
A PM também informou que mantém operações na região da V8, em Olinda, com base móvel, câmeras de videomonitoramento, reconhecimento facial, drones, equipes da Rocam, Rádio Patrulha e helicópteros.
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