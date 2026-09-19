37ª Refeno larga do Marco Zero com 93 embarcações rumo a Fernando de Noronha
Sábado de céu aberto marcou a saída, no Marco Zero do Recife, dos veleiros para a travessia de aproximadamente 300 milhas náuticas
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Neste sábado (19), o Marco Zero recebeu milhares de pessoas, honrando a tradição, para acompanhar a largada da 37ª Regata Internacional Recife–Fernando de Noronha (Refeno). Ao longo da manhã, o público vibrou com a passagem das embarcações e acompanhou de perto o início da maior regata oceânica da América Latina.
A largada aconteceu sem intercorrências e dentro da programação, com as embarcações divididas em cinco grupos. As partidas começaram às 12h e seguiram até 14h15, quando o quinto e último grupo deixou o Recife.
Foi justamente no último grupo que partiram dois dos principais nomes da disputa pela Fita Azul, troféu destinado ao primeiro barco a chegar a Fernando de Noronha: Adrenalina Pura e Orion. O Adrenalina Pura, atual campeão e maior vencedor da história da Refeno, busca o 11º título. Já o Orion faz sua estreia na regata e chega para movimentar a disputa pela chegada mais rápida ao arquipélago.
A expectativa é que os dois barcos façam uma travessia de aproximadamente 15 horas até Fernando de Noronha, dependendo das condições encontradas ao longo do percurso.
Acompanhamento em tempo real
Quem quiser acompanhar o avanço das embarcações pode seguir a regata em tempo real pela internet. O site oficial da Refeno disponibiliza o posicionamento dos barcos ao longo do percurso entre Recife e Fernando de Noronha.
O acompanhamento pode ser feito aqui: https://www.refeno.com.br/edicao-2026
93 barcos largaram
Dos 94 barcos inscritos na 37ª Refeno, 93 efetivamente largaram neste sábado. A única embarcação que não partiu foi o Shiva IV. A decisão foi tomada pela comandante, que passou mal e optou por permanecer no Recife.
Com a largada concluída, os velejadores iniciam agora o percurso de aproximadamente 300 milhas náuticas entre o Marco Zero do Recife e Fernando de Noronha. Se por um lado os favoritos pretendem chegar em até 15h na Ilha, a maioria dos barcos deve fazer um tempo médio de 40h.
A chegada dos velejadores será seguida pela programação na ilha, que inclui ações sociais, ambientais e culturais. Na segunda-feira (21), a Praça do Mergulhão recebe uma festa aberta ao público, das 17h à meia-noite, para celebrar a chegada da Refeno e o encontro entre os velejadores e a comunidade da ilha.
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A programação terá DJ Flávia Pessoa; Mulheres que Bailam + Maracatu Nação Noronha – Ponto de Cultura e Memória Dona Nanete; Nego Noronha; Digão, dos Raimundos; e Sony Bass.
A premiação da 37ª Refeno está marcada para 23 de setembro, no Museu do Tubarão.
Cultura e acessibilidade também fizeram parte da largada
A manhã no Marco Zero teve programação cultural antes da saída dos barcos. Na Avenida Rio Branco, o público acompanhou as apresentações de “Hélio e o Vento do Mar”, de Cleyton Cabral, às 9h e às 10h.
No Marco Zero, a partir das 11h, a programação contou com Bonecos Gigantes, Escola de Samba Gigante do Samba e Banda da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco.
Outra novidade desta edição foi o Camarote Acessibilidade, instalado pela primeira vez no Marco Zero. O espaço, localizado em frente ao letreiro Recife, funcionou das 11h às 14h e foi destinado a pessoas com deficiência e seus acompanhantes.