Recife testa rua compartilhada e limite de 20 km/h na Rua Imperatriz em setembro

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Proposta experimental prevê velocidade reduzida a 20 km/h, áreas de carga e desembarque e retorno da circulação de veículos no endereço

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A Rua Imperatriz, na área central do Recife, passará a funcionar sob o modelo de rua compartilhada a partir de setembro. A mudança, implementada em caráter experimental por meio de urbanismo tático, libera o tráfego de carros, motos e bicicletas na via, que receberá sinalização no piso e elementos físicos para organizar os diferentes fluxos de trânsito.

Regras de tráfego

O projeto foi alinhado entre a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), o Gabinete do Recentro e a Associação de Proprietários de Imóveis da Rua da Imperatriz (Impera). A nova configuração estabelece diretrizes operacionais para garantir a segurança de pedestres e condutores:

Velocidade máxima: limite fixado em 20 km/h, com fiscalização a cargo da CTTU;

limite fixado em 20 km/h, com fiscalização a cargo da CTTU; Sinalização: instalação de balizadores para separar visualmente e fisicamente os fluxos;

instalação de balizadores para separar visualmente e fisicamente os fluxos; Carga e descarga: criação de três pontos exclusivos para operações de mercadorias;

criação de três pontos exclusivos para operações de mercadorias; Embarque e desembarque: reserva de dois espaços para parada rápida de passageiros;

reserva de dois espaços para parada rápida de passageiros; Estacionamento: proibição de vagas para estacionamento ao longo da via nesta primeira etapa.

Plano de requalificação

A reabertura da circulação atende a um pleito da Impera apresentado durante o ato "Imperatriz Viva – Rua com Futuro", no dia 19 de agosto. Representantes dos proprietários sustentam que a passagem de veículos é necessária para reintegrar a rua ao fluxo do entorno e atrair clientes ao comércio local.

Além do trânsito, a entidade defende a adoção de incentivos fiscais e diretrizes urbanísticas semelhantes às aplicadas na cidade de São Paulo. A intenção da associação é propor mecanismos para recuperar prédios históricos que se encontram desocupados ou subutilizados na região central.