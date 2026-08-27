Moradores protestam contra falta de água em comunidade de Jaboatão dos Guararapes
Manifestantes afirmam que região de Comportas está há 15 dias sem abastecimento; protesto ocorre na lateral da BR-101, em Prazeres
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Moradores da comunidade de Comportas, em Jaboatão dos Guararapes, realizam um protesto na manhã desta quinta-feira (27) contra a falta de abastecimento de água na região. Com queima de objetos inflamáveis, o ato bloqueia parte da BR-101 na altura de Prazeres.
A comunidade afirma que está há 15 dias sem água nas torneiras, tendo pessoas doentes e acamadas entre as prejudicadas. Afirmam, ainda, que a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) já foi comunicada sobre o problema.
O retorno recebido foi de prazos para a retomada do abastecimento, mas até o momento da realização do protesto, nada foi efetivamente feito.
Protesto prejudica trânsito
O ato acontece na pista lateral da BR-101, no Km 83, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Os moradores bloquearam a via com uma faixa de objetos em chamas. Parte do trecho foi liberada para a passagem dos veículos, mas os manifestantes permanecem no ato.
O Jornal do Commercio entrou em contato com a Compesa. Por meio de nota, a companhia informou que o desabastecimento é decorrente de um problema técnico e que a distribuição deve retornar ainda hoje, após a finalização dos reparos. Veja a nota na íntegra:
A Compesa informa que o desabastecimento da área de Comportas é decorrente de uma válvula que apresentou apresentou defeito, sendo necessária a realização de serviços de manutenção emergencial no equipamento.
A previsão dos técnicos da Compesa é finalizar os serviços de manutenção ainda hoje (27), quando será iniciado o processo de normalização da distribuição de água da localidade, gradualmente.
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A Compesa adianta que agendou uma reunião com as lideranças da área para esta manhã quando serão prestados os esclarecimentos e o andamento sobre as providências.