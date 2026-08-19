Recife reabre Rua da Imperatriz para carros e atende demanda para reabilitação do Centro

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Fim da pedestrianização exclusiva era demanda de proprietários de imóveis e lojistas, que acreditam no maior fluxo e viabilidade de empreendimentos

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Após cerca de nove anos de bloqueio total, incluindo restrições a acessos pontuais, a Rua da Imperatriz, no Centro do Recife, prepara-se para uma nova fase. Em evento realizado nesta quarta-feira (19), o Gabinete do Centro do Recife (Recentro) anunciou a reabertura do logradouro para a circulação de veículos a partir de setembro, por meio de um projeto piloto de urbanismo tático. A medida atende a um antigo e persistente pleito de comerciantes e proprietários de imóveis, que buscam, na reintrodução do tráfego de forma coordenada com pedestres, um mecanismo para frear o esvaziamento do comércio e impulsionar a revitalização da área.



A chefe do Recentro, Ana Paula Vilaça, destacou o movimento como um passo estratégico para a ocupação do espaço. “Desde a criação do Recentro, a Prefeitura vem realizando estudos, pesquisas e diagnósticos para atrair novos usos e atividades e ocupar esse importante espaço. Além dos benefícios concedidos pelo Recentro em IPTU, ISS e ITBI, também estamos implementando a remissão de débitos a partir das demandas dos proprietários organizados. Agora, mais um importante pleito está sendo atendido: a reabertura da via para a circulação de carros, a partir de um estudo desenvolvido em conjunto pela Prefeitura do Recife”, explicou Vilaça.



O processo de diálogo que culminou no anúncio teve início em setembro de 2024, quando o Recentro solicitou à Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) um estudo de viabilidade para a circulação compartilhada. A proposta foi refinada ao longo dos meses, incorporando demandas de atores estratégicos da região, até que o projeto de urbanismo tático — que harmoniza o fluxo de veículos e pedestres — fosse apresentado pela CTTU em julho deste ano.



Complementando os esforços de requalificação, a região também é objeto de atenção da

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Estudos desenvolvidos pela autarquia

federal têm analisado a viabilidade socioeconômica e o impacto da revitalização de eixos históricos como a Rua da Imperatriz, visando criar um plano diretor que integre a preservação do patrimônio — que engloba 103 imóveis, a Igreja Matriz da Boa Vista e equipamentos culturais como a Casa de Joaquim Nabuco e a Casa de Clarice Lispector — com estratégias modernas de desenvolvimento urbano e atração de novos investimentos para o Centro.

O estudo vocacional para a revitalização da Rua da Imperatriz já avançou para a realização de levantamentos de campo nos espaços públicos da via e do entorno. As etapas dos estudos da Sudene incluem o diálogo com os atores que vivenciam a dinâmica da rua; a elaboração de um diagnóstico urbanístico, com levantamento de campo e apoio de consultorias especializadas; e a análise integrada da Rua da Imperatriz e de seu entorno. O projeto, iniciado em março deste ano, terá duração de 12 meses.