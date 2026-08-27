Paulista inicia obras de drenagem e recapeamento em quatro bairros da cidade

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Com previsão de conclusão em seis meses, intervenção começou em Pau Amarelo e visa normalizar as rotas do transporte público na região

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A Prefeitura do Paulista iniciou um conjunto de intervenções para recuperação do pavimento e ampliação da rede de drenagem pluvial no município.

Os trabalhos têm como foco eliminar pontos recorrentes de alagamento e restaurar a trafegabilidade em vias estratégicas.

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Vias contempladas no cronograma

As equipes começaram os trabalhos pela Avenida Costa Azul, localizada no bairro de Pau Amarelo. Sequencialmente, os serviços serão expandidos para outros três bairros:

Pau Amarelo: Avenida Costa Azul (fase inicial);

Avenida Costa Azul (fase inicial); Fragoso: Avenida Benjamim;

Avenida Benjamim; Engenho Maranguape: Rua André e Carina;

Rua André e Carina; Jaguaribe: Rua Fazendinha.

Etapas da intervenção

O projeto prevê uma etapa preparatória de desobstrução e limpeza antes da aplicação da camada asfáltica. Segundo o engenheiro civil da Prefeitura, Tamerson Moraes, as ações estruturais antecedem o novo pavimento para evitar desgastes prematuros da pista.

"Estamos iniciando com a limpeza das canaletas e a retirada de todo o material que está sobre o pavimento. Depois dessa etapa, vamos executar os serviços de drenagem pluvial para resolver um problema que há muito tempo afeta a população e, em seguida, faremos o recapeamento, regularizando os pontos mais críticos da Avenida Costa Azul", explicou.

A estimativa do município é de que o pacote total de obras seja finalizado em seis meses.