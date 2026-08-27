Paulista inicia obras de drenagem e recapeamento em quatro bairros da cidade
Com previsão de conclusão em seis meses, intervenção começou em Pau Amarelo e visa normalizar as rotas do transporte público na região
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A Prefeitura do Paulista iniciou um conjunto de intervenções para recuperação do pavimento e ampliação da rede de drenagem pluvial no município.
Os trabalhos têm como foco eliminar pontos recorrentes de alagamento e restaurar a trafegabilidade em vias estratégicas.
Vias contempladas no cronograma
As equipes começaram os trabalhos pela Avenida Costa Azul, localizada no bairro de Pau Amarelo. Sequencialmente, os serviços serão expandidos para outros três bairros:
- Pau Amarelo: Avenida Costa Azul (fase inicial);
- Fragoso: Avenida Benjamim;
- Engenho Maranguape: Rua André e Carina;
- Jaguaribe: Rua Fazendinha.
Etapas da intervenção
O projeto prevê uma etapa preparatória de desobstrução e limpeza antes da aplicação da camada asfáltica. Segundo o engenheiro civil da Prefeitura, Tamerson Moraes, as ações estruturais antecedem o novo pavimento para evitar desgastes prematuros da pista.
"Estamos iniciando com a limpeza das canaletas e a retirada de todo o material que está sobre o pavimento. Depois dessa etapa, vamos executar os serviços de drenagem pluvial para resolver um problema que há muito tempo afeta a população e, em seguida, faremos o recapeamento, regularizando os pontos mais críticos da Avenida Costa Azul", explicou.
A estimativa do município é de que o pacote total de obras seja finalizado em seis meses.