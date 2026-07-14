Comunidade do Pilar recebe programação gratuita de férias para crianças

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Iniciativa "Brinca Recife" ocorre nos dias 14, 21 e 23 de julho, com oficinas esportivas, culturais e de plantio urbano para o público infantil

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A prefeitura do Recife realiza, durante o mês de julho, uma série de atividades recreativas gratuitas na Praça do Pilar, na área central da cidade. A iniciativa faz parte do projeto de colônia de férias "Brinca Recife" e será realizada nos dias 14, 21 e 23 de julho, das 14h às 17h, com foco no público infantil da comunidade local.

A ação é coordenada pelo Recentro em parceria com o Paço do Frevo, o Compaz e as secretarias municipais de Esportes, Mulher, Agricultura Urbana, e Cidadania e Cultura de Paz.

Em suas edições anteriores, o programa já ocupou espaços como o ginásio Geraldão, parques, bibliotecas e museus, com o objetivo de descentralizar o acesso ao lazer e promover a ocupação de espaços públicos durante o recesso escolar.

Cronograma de oficinas e atividades

As atividades oferecidas mesclam práticas corporais, oficinas culturais e educação ambiental. O calendário de ações na Praça do Pilar está dividido da seguinte forma:

14 de julho (Terça-feira)

14h às 17h: atividades esportivas e oficina de turbante

14h30 às 16h: oficina de confecção de máscaras

21 de julho (Terça-feira)

14h às 17h: atividades esportivas

14h30 às 16h: oficina de frevo e capoeira

23 de julho (Quinta-feira)