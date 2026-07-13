Pesqueira recebe primeira etapa do Festival Pernambuco Meu País; confira a programação completa

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A primeira parada do Pernambuco Meu País promete reunir milhares de pessoas em Pesqueira, com 5 dias de atividades culturais, cortejos e grandes shows

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Pesqueira, no Agreste pernambucano, será o ponto de partida da edição 2026 do Festival Pernambuco Meu País.

Entre os dias 15 e 19 de julho, o município recebe a primeira etapa da circulação do evento, que aposta na valorização da cultura local e na descentralização das atividades artísticas pelo interior do estado.

A expectativa é reunir entre 40 mil e 48 mil pessoas ao longo dos cinco dias de programação e movimentar mais de R$ 7 milhões na economia local.

A estimativa considera os impactos diretos e indiretos provocados pelo aumento do fluxo de visitantes, beneficiando setores como hospedagem, alimentação, comércio, transporte e prestação de serviços.

Realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-PE), Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), o festival reúne atrações gratuitas de diversas linguagens artísticas, além de atividades voltadas à formação cultural e à economia criativa.

A escolha de Pesqueira para abrir a itinerância dialoga diretamente com a importância histórica e cultural do município.

Segundo a secretária de Cultura de Pernambuco em exercício, Ana Paula Jardim, o objetivo é fortalecer as manifestações culturais que fazem parte da identidade do estado.

"Com o fortalecimento das manifestações artísticas que têm raízes em cada um dos municípios, e que juntas constituem a autêntica identidade do nosso povo pernambucano, o Festival Pernambuco Meu País une diferentes públicos em uma grande festa."

Evento também impulsiona turismo e economia da região

Além da programação cultural, o festival chega cercado de expectativa pelos reflexos econômicos que costuma gerar nas cidades por onde passa.

Para Eduardo Loyo, presidente da Empetur, iniciar a circulação em Pesqueira também reforça o potencial turístico do município.

"Começar o Pernambuco Meu País em Pesqueira é uma escolha simbólica. É um município com uma importância turística muito grande, que abriga o Santuário de Cimbres, um dos maiores destinos de turismo religioso de Pernambuco e do Brasil, além de vários outros atrativos."

Já o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everton Guedes de Brito, destaca que os efeitos vão além dos dias do festival.

"O Festival Pernambuco Meu País descentraliza a programação cultural e fortalece o interior como destino turístico e econômico. Pesqueira ganha visibilidade e dinamismo, com benefícios que vão muito além dos dias de evento."

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DE PESQUEIRA:

FORMA PE:

PROGRAMAÇÃO DO FORMA PE EM PESQUEIRA:

15/07 e 16/07

Workshop do Território às Mãos: Vivência em Artesanato Xukuru

Horário: 14h às 18h| Edson Saraiva

Vagas disponíveis: 30.

Carga horária: 8 horas (4 horas por dia)

Faixa etária indicada: Livre

O que levar: Não é necessário levar materiais.

Nesta vivência prática, você conhecerá técnicas tradicionais do artesanato Xukuru do Ororubá, utilizando materiais naturais e compreendendo os significados culturais e ancestrais de cada peça. A atividade promove uma imersão na cultura indígena por meio da troca de saberes, da experimentação e do fazer artesanal.

16/07

Ritmo Ancestral - Circulação de Performance em Dança e Vivência Corporal

Horário: 9h às 10h30 | Maria Ferreira

Vagas disponíveis: 20.

Faixa etária indicada: Livre

Nesta atividade, você experimentará movimentos inspirados nas culturas afro-brasileiras e nordestinas, desenvolvendo consciência corporal, ritmo, criatividade e expressão por meio de uma experiência prática e participativa.

17/07

Gênero, Literatura e Memória

Horário: 14h às 17h | Bell Puã

Vagas disponíveis: 25

Faixa etária indicada: A partir de 16 anos

O que levar: Bloco de notas ou caderno e caneta.

Descubra como a literatura pode ser uma ferramenta de expressão, memória e transformação. Nesta oficina, você vai explorar a escrita e a leitura a partir de experiências pessoais e coletivas, refletindo sobre identidade, gênero e narrativas do cotidiano em um ambiente de troca e criação.

18/07

Tingimento em Renda Renascença

Horário: 9h às 13h| Maria Ivoneide da Silva

Vagas disponíveis: 20.

Faixa etária indicada: Livre

O que levar: Não é necessário levar materiais.

Esta oficina é um convite à inovação técnica na Renda Renascença. De forma prática e imersiva, o curso capacita os participantes a dominar desde os fundamentos do tingimento e a escolha de materiais até a aplicação avançada de cores nas fibras. Mais do que uma formação estética, a atividade oferece ferramentas essenciais para agregar valor de mercado às peças, ensinando como a experimentação cromática pode se transformar em novas oportunidades de renda e autonomia para artesãos e criativos.

19/07

Oficina de Criações Manuais

Horário: 9h às 13h | Renata Emiliana de Oliveira Cavalcanti Malta

Vagas disponíveis: 30

Faixa etária indicada: Livre

O que levar: Não é necessário levar materiais.

Esta oficina propõe um aprendizado prático na criação de estampas em pixel art e na técnica de fio conduzido. Os alunos aprenderão a desenvolver seus próprios gráficos e a aplicar a técnica necessária para transpor esses desenhos para o crochê. O curso é voltado tanto para crocheteiros experientes quanto para iniciantes interessados em design têxtil.

TRUPE PERNAMBUCO MEU PAÍS:

A Trupe Pernambuco Meu País chega a Pesqueira, na quinta-feira (16/07), convidando a população a entrar no clima do festival, a partir das 16h, em um arrastão cultural e cheio de magia, saindo da Praça Comendador José Didier, s/n, no Centro - próximo ao letreiro Pesqueira na Praça da Rosa -, e seguindo para a Rua Anísio Galvão, 91, Centro - próximo ao totem do Rotary, em frente à Praça onde está o Palco Pernambuco Meu País.

16/07 (quinta-feira)

Local: Praça Comendador José Didier, s/n, Centro

Concentração: 16h

Saída: 17h

Grupos confirmados: A Risita, Associação dos Artistas de Caruaru com o espetáculo “Pernautas da Trupe”, Boi Chifre De Ouro, Charlene dos Santos Silva, Guilherme Milleron, Marcos Mercury e Trupe Vivarte.

PALCO PERNAMBUCO MEU PAÍS:

Local: Pátio de Eventos – Praça Dom José Lopes, Centro (em frente à Catedral de Santa Águeda)

17/07 (sexta-feira)

19h30 | Espetáculo Pernambuco Meu País

20h30 | Joyce Alane

22h | Waldonys

23h30 | Dorgival Dantas

01h10 | Tarcísio do Acordeon

DJ Rudá (intervalos dos shows)

18/07 (sábado)

19h30 | Jetuns e Jetuins de Mandaru

20h40 | Banda Ave Sangria

22h10 | Paulo Miklos

23h40 | Detonautas

01h20 | Xamã

DJ Filipinho (intervalos dos shows)

19/07 (domingo)

18h30 | Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos

19h40 | Marrom Brasileiro convida Nonô Germano

21h10 | Molejo

22h40 | Parangolé

00h20 | Léo Santana

DJ Pedro Humberto (intervalos dos shows)

PAÍS DAS BRINCADEIRAS:

Local: Praça da Rosa – Praça Comendador José Didier, s/nº - Centro (em frente à Lona)

17/07

14h | “Histórias no Quintal” com Palloma Melo

15h | Circo Muamba com o espetáculo circense “Tudo Junto e Misturado”

16h30 | “Viramundo”, com o grupo cultural Sanfonar

17h30 | “TrupeÇando - A Trupe de um Homem Só(L)”, de Allan Barros

18/07

14h | Cia Brincantes de Circo - Corpo Brincante: Vivências de Técnicas

14h | A menina que não gostava de livros, com Josy Vanessa

15h | “Hamlet no Circo”, com Davison Wescley

16h30 | Estelita (Errante), Trup Errante

17h30 | Moleza e Gentileza Show, com Cia Moleza e Gentileza Show

19/07

14h | Cordel Animado com Contação de História

15h | O Livro da Alegria, Pirilampos Produções

16h30 | Atrapalhaços, Cia Brincantes de Circo

17h30 | Bafafá, Circo Muamba

PAÍS DAS CONEXÕS VISUAIS:

Local: Pátio da Escola de Referência em Ensino Médio Cristo Rei - Avenida Comendador José Didier, 72, Pitanga

17 a 19/07 (12h às 19h)

Aline Bagre e Anthony Brito apresentam : Automata

Coletivo Moingobé com a exposição: Raízes do Criar - 2ª Mostra de Artesanato Indígena de Pernambuco”

Karla Fagundes com a mostra: Rostos do Umã: juventude, identidade e permanência Atikum”

PAÍS DA CULTURA ALIMENTAR:

Local: Ao lado do Letreiro da Praça da Rosa – Praça Comendador José Didier, s/nº - Centro

17/07

10h | Tayná Passos com a intervenção gastronômica “Caminhos do Acarajé: uma vivência entre África e Brasil (Akará, Oyá, Bahia e Pernambuco)”

18/07

10h | Manoelly Vera Cruz com a intervenção gastronômica “Pernambuco e sua herança Afro Ameríndia - Histórias e Sabores”

PAÍS DAS CULTURAS POPULARES:

Local: Em frente à Prefeitura na Praça da Rosa – Praça Comendador José Didier, s/nº – Centro

17/07

15h | Cavalo Marinho Bombo do Mestre Borges Lucas

16h | Afoxé Iyá Fi Dè Ri Omon

17h | Coco Pisada Segura

18/07

15h | Grupo Cultural Nordeste Independente

16h | Mestre Pirrila e Samba de Coco Origens do Ororubá

17h | Mestre Alberone Rabequeiro

19/07

15h | Samba de Coco Flor de Jurema do Ororubá

16h | Banda de Pífano Fulni-ô

17h | Samba de Coco Irmãs Lopes

PAÍS DAS CONEXÕES CRIATIVAS:

Local: Calçada da Câmara Municipal de Pesqueira - Rua Cardeal Arcoverde, s/nº - Centro

18/07

15h | Adelmo Lins com a intervenção de moda “Recorte Coletivo”

17h | Associação de Artesãos Nossa Senhora das Graças com a intervenção de moda “Desfile Cheia de Graça”

19/07

16h | Renata Emiliana de Oliveira Cavalcanti Malta com o desfile “Vem Meu Bem”

17h | Maria Ivoneide da Silva com o desfile “Desfile Dalva e Neide Rendas”

PAÍS DA MÚSICA:

Local: Em frente à Prefeitura na Praça da Rosa – Praça Comendador José Didier, s/nº, Centro

17/07

18h | Bira e o Bando

19h30 | Barbarize

18/07

18h | Banda Cascabulho

19h30 | Cristina Amaral

19/07

18h | Breggae

19h30 | Mabuya

PAÍS DA MÚSICA INSTRUMENTAL:

Local: Paróquia Imaculada Conceição (Avenida Carlos de Brito, 194, Prado - Em frente ao Convento Nossa Senhora da Conceição)

18/07

20h | Duo Muniz Rodrigues

19/07

20h | Treminhão

PAÍS AS ARTES CÊNICAS:

Local: Em frente ao Letreiro na Praça da Rosa – Praça Comendador José Didier, s/nº, Centro

18/07

17h | Grupo Experimental com o espetáculo “Pontilhados: intervenções humanas em ambientes urbanos”

19/07

14h | Posto-oposto com o espetáculo “Posto-Oposto”

CARAVANA PERNAMBUCO MEU PAÍS (DESCENTRALIZADOS):

18/07

Local: Distrito Vila de Cimbres – Rua Cardeal Arcoverde, 23

14h30 | Mestre Josivaldo Caboclo

17h30 | 9Oitavos Produções com a intervenção audiovisual Cinema de Brincar

19h | Jéssica da Rabeca

19/07

Local: Distrito de Mutuca – Praça Santa Terezinha

14h30 | Ciranda Dengosa

17h30 | 9Oitavos Produções com a intervenção audiovisual Cinema de Brincar

19h | Valdemar Neto

CORTEJO DE BRINCANTES:

17/07

Local: Praça Comendador José Didier | Rua Cardeal Arcoverde, 72, Bairro Pitanga (próximo à EREM Cristo Rei)

Concentração: 16h

Saída do cortejo: 17h

Grupos participantes: A Cobra da Bexiga Lixa Bloco Carnavalesco e Cultural Caiporas de Pesqueiras Boi Cara Branca de Limoeiro Cia Frevart Cortejo Camarão dos Bonecos Mirins de Olinda Escola de Samba Gigantes de Ororubá Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu Tribo de Índios Tupiniquins



19/07

Local: Rua Gumercindo Tenório, 42, Distrito de Mimoso

Concentração: 16h

Saída do cortejo: 17h

Grupos participantes: Corporação GF de Frevo Escola de Samba Águia Dourada Instituto Cultural Mestre Vavá do Boi Surubim e da Banda de Pífanos Alvorada Maracatu Carneiro Manso Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife Orquestra Henrique Dias



19/07

Local: Coronel Leonardo, nº 45, Bairro Xukurús

Concentração: 09h

Saída do cortejo: 10h

Grupos participantes: Cambinda Velha de Pesqueira Tribo Indígena Carijós do Recife



PAÍS DA ECONOMIA CRIATIVA:

Local: Praça da Rosa - Praça Comendador José Didier, s/nº, Centro (em frente ao hotel)

Ativação com barracas para comercialização de produtos locais de artesanato e gastronomia.

TRIUNFO:

No mesmo fim de semana, o Governo do Estado, por meio da política pública de cultura Pernambuco Meu País, também marca presença na 68ª edição da Festa dos Estudantes de Triunfo.

De quinta (23) a sábado (25), algumas das atrações que subirão ao palco Pernambuco Meu País, em Triunfo, são Leonardo Sullivan, Zezé de Camargo, Soraya Moraes, Lipe Lucena, Os Seresteiros de Triunfo, Maneva, Banda Magníficos e Petrúcio Amorim.

Após Pesqueira e Triunfo, o Festival Pernambuco Meu País segue o intinerário por: