UFPE promove seminário internacional sobre subnotificação no tráfico de pessoas
Programação inclui conferências sobre geopolítica, fluxos migratórios, segurança cibernética e crime organizado internacional, entre outros
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realiza, entre os dias 30 de julho e 1º de agosto de 2026, o I Seminário Internacional sobre Tráfico de Pessoas: Evidências Empíricas, Mensuração e Novos Debates Teóricos. O evento será realizado de forma online, pela plataforma Zoom, com interpretação simultânea.
A iniciativa é organizada pelo Grupo de Pesquisa Segurança Cibernética e Direitos Humanos da UFPE e tem como foco a subnotificação dos casos de tráfico de pessoas, apontada como um dos desafios para a formulação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento desse tipo de crime.
O seminário conta com apoio da Embaixada da França no Brasil e é realizado em parceria com a Comissão de Direitos Humanos Dom Helder Câmara da UFPE, o Governo de Pernambuco, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPE, o Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da UFPE e o Lab Griô.
A comissão organizadora é presidida pelos professores Maria José de Matos Luna e Renato Lira Brito. Também integram a organização as professoras Anahi de Castro Barbosa (UFCG) e Maria do Carmo Soares de Lima (UFPE), além das pesquisadoras Carolina Dolléans (UFPE) e Polyanna Cintra (Lab Griô).
Entre os objetivos do encontro está a produção de subsídios para o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e para a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco (SJDH-PE), com foco na elaboração, implementação e monitoramento de políticas públicas baseadas em evidências. A proposta também prevê a construção de um modelo de atuação que possa ser adotado em outras unidades da federação.
Durante o evento será lançada a Global Human Trafficking Data Network (HT-DATA), rede voltada à articulação entre pesquisadores e especialistas de diferentes países para discutir estratégias de enfrentamento à subnotificação dos casos de tráfico de pessoas.
A programação inclui conferências sobre temas como geopolítica, fluxos migratórios, segurança cibernética, crime organizado internacional e metodologias para mensuração da prevalência do tráfico de pessoas.
Entre os participantes internacionais estão Catherine Wihtol de Wenden e Olivier Peyroux, da universidade francesa Sciences Po. A primeira abordará os fluxos migratórios internacionais e o direito à mobilidade, enquanto o segundo tratará da sociologia das redes criminosas e do tráfico infantil.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Do Reino Unido, participa o professor Todd Landman, do Rights Lab da University of Nottingham, que discutirá os desafios metodológicos para estimar a prevalência do tráfico humano.
Pesquisadores da UFPE também integram a programação. O professor Rafael Mesquita apresentará uma análise sobre governança das normas de direitos humanos na área de Relações Internacionais. A professora Maria do Carmo Soares de Lima discutirá a subnotificação dos casos de tráfico de pessoas, enquanto a professora Anahi de Castro Barbosa apresentará o projeto "Mensuração e Avaliação do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas nos Estados Brasileiros: Índice de Maturidade Institucional no Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas", desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Segurança Cibernética e Direitos Humanos.
As cerimônias de abertura, no dia 30 de julho, e de encerramento, em 1º de agosto, contarão com a participação de representantes da universidade e de órgãos públicos, entre eles Maria José de Matos Luna, Renato Lira Brito, a procuradora e coordenadora regional de Trabalho Portuário do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco (MPT-PE), Débora Tito Farias, e a secretária estadual de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueirêdo.
Serviço
Evento: I Seminário Internacional sobre Tráfico de Pessoas: Evidências Empíricas, Mensuração e Novos Debates Teóricos.
Data: 30 de julho a 1º de agosto de 2026.
Formato: Online, pela plataforma Zoom, com interpretação simultânea.
Inscrições: Plataforma Sympla.
Mais informações: Portal de notícias da UFPE.