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Pernambuco | Notícia

UFPE promove seminário internacional sobre subnotificação no tráfico de pessoas

Programação inclui conferências sobre geopolítica, fluxos migratórios, segurança cibernética e crime organizado internacional, entre outros

Por JC Publicado em 14/07/2026 às 8:13
Campus Recife da UFPE
Campus Recife da UFPE - Divulgação/UFPE

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A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realiza, entre os dias 30 de julho e 1º de agosto de 2026, o I Seminário Internacional sobre Tráfico de Pessoas: Evidências Empíricas, Mensuração e Novos Debates Teóricos. O evento será realizado de forma online, pela plataforma Zoom, com interpretação simultânea.

A iniciativa é organizada pelo Grupo de Pesquisa Segurança Cibernética e Direitos Humanos da UFPE e tem como foco a subnotificação dos casos de tráfico de pessoas, apontada como um dos desafios para a formulação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento desse tipo de crime.

O seminário conta com apoio da Embaixada da França no Brasil e é realizado em parceria com a Comissão de Direitos Humanos Dom Helder Câmara da UFPE, o Governo de Pernambuco, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPE, o Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da UFPE e o Lab Griô.

A comissão organizadora é presidida pelos professores Maria José de Matos Luna e Renato Lira Brito. Também integram a organização as professoras Anahi de Castro Barbosa (UFCG) e Maria do Carmo Soares de Lima (UFPE), além das pesquisadoras Carolina Dolléans (UFPE) e Polyanna Cintra (Lab Griô).

Entre os objetivos do encontro está a produção de subsídios para o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e para a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco (SJDH-PE), com foco na elaboração, implementação e monitoramento de políticas públicas baseadas em evidências. A proposta também prevê a construção de um modelo de atuação que possa ser adotado em outras unidades da federação.

Durante o evento será lançada a Global Human Trafficking Data Network (HT-DATA), rede voltada à articulação entre pesquisadores e especialistas de diferentes países para discutir estratégias de enfrentamento à subnotificação dos casos de tráfico de pessoas.

A programação inclui conferências sobre temas como geopolítica, fluxos migratórios, segurança cibernética, crime organizado internacional e metodologias para mensuração da prevalência do tráfico de pessoas.

Entre os participantes internacionais estão Catherine Wihtol de Wenden e Olivier Peyroux, da universidade francesa Sciences Po. A primeira abordará os fluxos migratórios internacionais e o direito à mobilidade, enquanto o segundo tratará da sociologia das redes criminosas e do tráfico infantil.

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Do Reino Unido, participa o professor Todd Landman, do Rights Lab da University of Nottingham, que discutirá os desafios metodológicos para estimar a prevalência do tráfico humano.

Pesquisadores da UFPE também integram a programação. O professor Rafael Mesquita apresentará uma análise sobre governança das normas de direitos humanos na área de Relações Internacionais. A professora Maria do Carmo Soares de Lima discutirá a subnotificação dos casos de tráfico de pessoas, enquanto a professora Anahi de Castro Barbosa apresentará o projeto "Mensuração e Avaliação do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas nos Estados Brasileiros: Índice de Maturidade Institucional no Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas", desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Segurança Cibernética e Direitos Humanos.

As cerimônias de abertura, no dia 30 de julho, e de encerramento, em 1º de agosto, contarão com a participação de representantes da universidade e de órgãos públicos, entre eles Maria José de Matos Luna, Renato Lira Brito, a procuradora e coordenadora regional de Trabalho Portuário do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco (MPT-PE), Débora Tito Farias, e a secretária estadual de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueirêdo.

Serviço

Evento: I Seminário Internacional sobre Tráfico de Pessoas: Evidências Empíricas, Mensuração e Novos Debates Teóricos.

Data: 30 de julho a 1º de agosto de 2026.

Formato: Online, pela plataforma Zoom, com interpretação simultânea.

Inscrições: Plataforma Sympla.

Mais informações: Portal de notícias da UFPE.

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