Operação Sem Fio: R$ 4 milhões em produtos irregulares são apreendidos no Centro
Operação da Receita Federal junto à Polícia Civil e Anatel apreendeu 8 toneladas de mercadorias avaliadas em lojas do Centro do Recife nesta quinta, 4
Clique aqui e escute a matéria
A Receita Federal, em parceria com a Delegacia do Consumidor (Decon) da Polícia Civil e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), deflagrou a "Operação Sem Fio" na manhã desta quinta-feira (04). A ação resultou na apreensão de aproximadamente oito toneladas de produtos eletrônicos no Recife.
As mercadorias, avaliadas em cerca de R$ 4 milhões, foram recolhidas em quatro estabelecimentos comerciais no Centro da capital pernambucana.
Segundo a Receita, os itens apreendidos apresentavam indícios de falsificação de marcas (contrafação) e falta de homologação da Anatel, o que configura crime de contrabando e impede a entrada legal dos produtos no país.
Apoio técnico e jurídico
A operação contou com a participação de escritórios de advocacia que representam as marcas afetadas. Eles prestaram apoio operacional e emitiram laudos técnicos para comprovar a falsidade dos itens.
O nome "Sem Fio" faz referência à tecnologia Wi-Fi, presente na maioria dos dispositivos apreendidos, que exige certificação obrigatória da Anatel para ser comercializada no Brasil.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Os órgãos envolvidos alertam que produtos falsificados ou não homologados não oferecem garantias de segurança, não atendem às normas técnicas e podem causar danos à saúde do consumidor, além de prejudicar a concorrência leal e a arrecadação de tributos.