Pernambuco inicia vacinação de gestantes contra o Vírus Sincicial Respiratório

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Estado recebe 30.700 doses da vacina Abrysvo, destinadas a gestantes a partir da 28ª semana, para proteger bebês nos primeiros seis meses de vida

Clique aqui e escute a matéria

Pernambuco começa a vacinar gestantes contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) com a chegada de 30.700 doses da vacina Abrysvo, destinadas a mulheres a partir da 28ª semana de gestação.

A estratégia integra o calendário nacional e visa proteger bebês nos primeiros seis meses de vida, período mais vulnerável às formas graves da doença.

Proteção para gestantes e bebês

A vacina contra o VSR protege contra a bronquiolite, uma das principais causas de adoecimento em crianças menores de dois anos, especialmente durante os meses de maior incidência de doenças respiratórias. Aplicada em dose única, não há restrição de idade materna.

"Essa vacina para gestantes reforça uma máxima que a gente não pode esquecer: quem ama protege, e quem protege vacina. Por isso, você, gestante, deve procurar o posto de saúde do seu município para receber a vacina contra o vírus sincicial respiratório e garantir a proteção do seu bebê", afirmou a secretária estadual de saúde, Zilda Cavalcanti.

Distribuição

As doses serão encaminhadas para as doze Gerências Regionais de Saúde (Geres) a partir de segunda-feira (08/12), garantindo o início imediato da vacinação em todos os municípios. Para 2025, estima-se que Pernambuco tenha 114.058 gestantes, com o montante inicial correspondendo a cerca de 27% desse público.

"A vacinação objetiva induzir altos níveis de anticorpos na gestante, que são transferidos ao bebê ainda durante a gestação, garantindo proteção essencial nos primeiros seis meses de vida, período em que as crianças estão mais vulneráveis às formas graves do VSR", destacou a superintendente de Imunizações do estado, Magda Costa.

Ela complementa que "a meta pactuada é vacinar pelo menos 80% das gestantes". O Programa Estadual de Imunizações orienta que os municípios planejem as ações localmente, identificando gestantes não vacinadas, setorizando áreas e monitorando continuamente a cobertura da vacinação.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

