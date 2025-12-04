Pernambuco inicia vacinação de gestantes contra o Vírus Sincicial Respiratório
Estado recebe 30.700 doses da vacina Abrysvo, destinadas a gestantes a partir da 28ª semana, para proteger bebês nos primeiros seis meses de vida
Pernambuco começa a vacinar gestantes contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) com a chegada de 30.700 doses da vacina Abrysvo, destinadas a mulheres a partir da 28ª semana de gestação.
A estratégia integra o calendário nacional e visa proteger bebês nos primeiros seis meses de vida, período mais vulnerável às formas graves da doença.
Proteção para gestantes e bebês
A vacina contra o VSR protege contra a bronquiolite, uma das principais causas de adoecimento em crianças menores de dois anos, especialmente durante os meses de maior incidência de doenças respiratórias. Aplicada em dose única, não há restrição de idade materna.
"Essa vacina para gestantes reforça uma máxima que a gente não pode esquecer: quem ama protege, e quem protege vacina. Por isso, você, gestante, deve procurar o posto de saúde do seu município para receber a vacina contra o vírus sincicial respiratório e garantir a proteção do seu bebê", afirmou a secretária estadual de saúde, Zilda Cavalcanti.
Distribuição
As doses serão encaminhadas para as doze Gerências Regionais de Saúde (Geres) a partir de segunda-feira (08/12), garantindo o início imediato da vacinação em todos os municípios. Para 2025, estima-se que Pernambuco tenha 114.058 gestantes, com o montante inicial correspondendo a cerca de 27% desse público.
"A vacinação objetiva induzir altos níveis de anticorpos na gestante, que são transferidos ao bebê ainda durante a gestação, garantindo proteção essencial nos primeiros seis meses de vida, período em que as crianças estão mais vulneráveis às formas graves do VSR", destacou a superintendente de Imunizações do estado, Magda Costa.
Ela complementa que "a meta pactuada é vacinar pelo menos 80% das gestantes". O Programa Estadual de Imunizações orienta que os municípios planejem as ações localmente, identificando gestantes não vacinadas, setorizando áreas e monitorando continuamente a cobertura da vacinação.