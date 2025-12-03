Recife Cuida Mais: Prefeitura anuncia pacote de ações na saúde com UPA-E de Oncologia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Novo pacote prevê UPA-E de Oncologia, Hospital da Criança e plataforma para agendar retirada de remédios na rede municipal até 2028.

A Prefeitura do Recife lançou o programa "Recife Cuida Mais", um novo pacote de investimentos e ações voltado para a Secretaria de Saúde. O planejamento, que se estende até 2028, tem como foco principal o fortalecimento da Atenção Especializada no município.

A iniciativa dá continuidade à estratégia iniciada em 2022, que investiu mais de R$ 400 milhões na rede, resultando na reforma de 183 unidades e na contratação de mais de 3.500 profissionais concursados.

Segundo a gestão municipal, o novo ciclo priorizará a redução do tempo de espera por diagnósticos e tratamentos complexos, além de expandir a saúde digital.

UPA-E de Oncologia e Hospital da Criança

Entre as principais entregas previstas está a construção de uma nova UPA-E em Casa Amarela, na Zona Norte. A unidade terá perfil assistencial voltado para a oncologia, focando na prevenção, diagnóstico precoce e realização de cirurgias ambulatoriais de tipos de câncer mais prevalentes.

Outro destaque é o Hospital da Criança, que atenderá pacientes de até 17 anos. A estrutura contará com 60 leitos (sendo 10 de UTI), ambulatórios para 18 especialidades médicas e um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). O local também terá um centro dedicado ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Exames e Saúde Digital

Para agilizar diagnósticos, será criado o Centro de Diagnóstico e Imagem (CDI), com capacidade para 20 mil exames por mês. A prefeitura também lançará o "Exame Mais Perto", levando 8 mil procedimentos mensais, como ultrassonografias e eletrocardiogramas, para unidades satélites nos bairros.

Na área de tecnologia, a grande novidade é o Conecta Medicamentos. A plataforma permitirá a consulta e o agendamento online para a retirada de remédios em qualquer farmácia da rede municipal. Além disso, a meta é ampliar as teleconsultas em mais de 35 mil atendimentos por ano.

Saúde Mental e Inclusão

A rede de cuidados psicossociais e para pessoas com deficiência também será ampliada. Estão previstos novos centros TEA para adolescentes e unidades na Boa Vista.

A programação inclui ainda a inauguração, até 2026, de um novo CAPS Infantojuvenil no Distrito Sanitário VIII, além de um Serviço Integrado de Saúde Mental (SIM) e um Centro de Convivência.

Recentemente, a saúde do Recife foi reconhecida em uma premiação da ONU e apontada por um levantamento da revista Veja como a melhor entre as capitais brasileiras.