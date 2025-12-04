Previsão do tempo: Quinta-feira (4) tem calor persistente e chance de chuva fraca no litoral pernambucano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Temperaturas seguem altas no estado e o Inmet aponta umidade elevada no litoral e ar mais seco no interior; Apac indica chuva fraca em regiões

A quinta-feira (4) começa com tempo firme em grande parte de Pernambuco, mas com possibilidade de chuva fraca em áreas próximas ao litoral, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). O interior do estado segue com predomínio de sol e sensação térmica elevada.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor se mantém em todas as regiões, com maior intensidade no Sertão, onde a umidade do ar continua mais baixa durante a tarde.

A tendência de chuva é restrita ao litoral norte e à Região Metropolitana, onde podem ocorrer precipitações rápidas ao longo do dia. Mata Sul, Agreste e o Sertão permanecem com tempo seco, mantendo o padrão observado na semana.

Temperaturas nas cidades

Em Recife, os termômetros variam de 26 a 30 graus, com umidade acima de 90% durante a manhã. Em Carpina, as temperaturas ficam entre 25 e 32 graus.

Caruaru começa o dia com mínima de 19 graus e alcança 32 no período da tarde. Em Vitória de Santo Antão, a oscilação vai de 23 a 30 graus, com aumento de nebulosidade no início da noite.

No Sertão, Petrolina registra de 24 a 37 graus, com umidade próxima de 30% nas horas mais quentes. Em Serra Talhada, a variação é de 21 a 38 graus e a umidade cai para cerca de 20% à tarde, deixando o ar ainda mais seco.

